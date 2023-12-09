У США врятували "цуценя-єдинорога" з "чарівним" хвостом на голові (фото)

Пса прозвали "маленьким пухнастим єдинорогом" через незвичний хвіст, який росте в нього на лобі. Відросток не заважає малюкові розвиватися як будь-який інший собака.

Цуценя з хвостом, що росте з середини чола, стало суперзіркою після того, як колишні господарі викинули його на мороз, а рятувальна організація Mac's Mission, що базується в штаті Міссурі, — прихистила малюка. Історію незвичайного вихованця розповіли у виданні The Mirror.

Малюка знайшли на вулиці разом з іншим собакою і назвали Нарвалом. Через хвіст на лобі вихованця прозвали "чарівним пухнастим єдинорогом". Після того як Нарвала врятували з вулиці, його оглянули ветеринари. З'ясувалося, що хвіст на лобі не становить жодної загрози для здоров'я собаки. Тому було ухвалено рішення не видаляти відросток.

"Зайвий хвіст ні з чим не пов'язаний і не має жодної реальної користі, окрім як зробити його найкрутішим цуценям", — повідомили в центрі.

Доктор Хюрінг, який оглянув Нарвала, зазначив, що пса ніяк не турбує додатковий хвіст.

"Абсолютно впевнений, що співробітники Кейп-Смолл теж захоплювалися цим маленьким самородком! Хвіст єдинорога не турбує Нарвала, і він ніколи не зупиняється, як будь-яке нормальне цуценя", — сказав Хюрінг.

Пес Нарвал Фото: Instagram Пес Нарвал Фото: Instagram Пес Нарвал Фото: Instagram Пес Нарвал Фото: Instagram Пес Нарвал Фото: Instagram Пес Нарвал Фото: Instagram Пес Нарвал Фото: Instagram

За словами фанатів Нарвала, особливий хвіст робить цуценя ще милішим.

"Йому судилися великі справи! Я відчуваю це, коли дивлюся на його личко, він чарівний і приголомшливий!" — цитує видання фанатів Нарвала.

Хоча після порятунку цуценя отримало шанс на щасливе життя, не обійшлося і без проблем.

У виданні повідомили, що деякі люди вороже ставилися до Нарвалу і навіть намагалися увірватися в притулок, щоб убити його. Рошель Штеффен, засновниця притулку, розповіла Fox 35, що довелося забезпечити безпеку цуценяти, перш ніж вона забрала його до себе додому.

"Він найкращий", — пояснила Штеффен, додавши, що Нарвал "любить спати під ковдрою" і досліджувати сад за будинком разом із двома іншими собаками.

"Він ненавидить поїздки на машині, але любить ходити на заходи", — сказала Штеффен.

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