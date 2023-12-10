Життя на Марсі: знавець НЛО виявив на знімку NASA прибульця, який засмагає (фото)

Скотт Ворінг помітив маленьку, розмиту фігуру з рожевим тілом на кам'янистій поверхні червоної планети. Чоловік упевнений, що зміг розгледіти навіть сліди ніг, що ведуть до місця відпочинку прибульця.

Експерт з НЛО та інопланетян Скотт Ворінг стверджує, що на знімку NASA зображено маленьку, нечітку фігуру, яка, можливо, приймає сонячні ванни на Марсі. Про це пише Daily Express.

На знімку зображено маленьку, розмиту фігуру з рожевим тілом на кам'янистій поверхні Марса. NASA вперше опублікувало його у квітні 2021 року, але тільки 2022 року самопроголошений експерт із НЛО Скотт Ворінг помітив ймовірного прибульця.

"Усі тут знають, що я люблю переглядати фотографії NASA. Так от, я натрапив на щось унікальне... на те, що є 100-відсотковим доказом існування розумного життя. Там лежить хтось схожий на людину і спостерігає за марсоходом NASA з безпечної відстані. Він лежить, у нього рожева верхня частина грудей, шиї та обличчя, рудувате волосся, вдягнений у темний костюм, але через одне плече в нього перекинутий сірий предмет... схоже на якийсь рюкзак. Позаду нього є навіть сліди ніг, що ведуть до місця, яке він вибрав, щоб прилягти", — розповів про загадкову постать Ворінг.

Ворінг опублікував це зображення у своєму блозі UFO Sightings Daily, де ретельно проаналізував його для своїх підписників.

Ворінг опублікував це зображення у своєму блозі Фото: UFO Sightings Daily

Зі своїх спостережень самопроголошений експерт зробив висновок, що істота на знімку лежала, спостерігаючи за зондом. За нею навіть видно сліди, що ведуть до того місця, де вона вирішила прилягти, стверджує він.

Знавець підкреслює, що Марс — суворе місце, і досі, попри тривалі дослідження, там не було виявлено жодних ознак стародавніх крихітних форм життя.

Самопроголошений експерт зробив висновок, що істота на знімку лежала, спостерігаючи за зондом Фото: UFO Sightings Daily

Видання зазначає, що хтось може сказати, що ця передбачувана фігура прибульця — всього лише скельне утворення, трохи схоже на інопланетянина. Насправді це так звана парейдолія. Це коли люди бачать знайомі речі в незрозумілих образах. Річ у тім, що мозок людини помічає закономірності, які він розпізнає в розмитих зображеннях і предметах, особливо якщо ми бачимо обличчя там, де їх немає.

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