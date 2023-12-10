Жінка прихистила загублене цуценя, проте тест ДНК показав, що це не собака (фото)

Фахівці підтвердили, що знайдена тварина не є ні лисеням, ні цуценям. Це був чистокровний динго, якого під час викрадення впустив орел в один із дворів.

Жінка з Австралії знайшла у себе на подвір'ї маленьке цуценя, яке впустив орел, що летів. Пізніше виявилося, що це не зовсім собака. Про це повідомляє The Mirror.

Сталося це в місті Брайт, яке розташоване на північний схід від австралійського Мельбурна. Жінка прокинулася від того, що у дворі було чути звук плачу тварини.

У заростях чагарнику вона виявила когось, хто схожий одночасно і на цуценя, і на лисеня. Опублікувавши фотографії в соціальних мережах вона ще більше засумнівалася, хто це може бути насправді.

"Я прокинулася сьогодні вранці, почувши скиглення на своїй ділянці в кущах, і не можу зрозуміти, лисиця це чи собака", — ідеться в повідомленні.

Після бурхливих обговорень в інтернеті жінка все ж наважилася здати знайдену тварину, яку вже назвала Ванді, до спеціальної клініки Alpine Animal Hospital для аналізу ДНК. Фахівці відразу ж відправили зразок на аналіз, але чекати довелося кілька тижнів. У цей час тварина перебувала в притулку Фонду австралійських динго.

Жінка знайшла на подвір'ї цуценя, проте пізніше виявилося, що це не зовсім собака Фото: brit

"Після кількох тижнів тривожного очікування результати, отримані в генетичній лабораторії, засвідчили, що Ванді — 100% чистокровний динго з високогір'я Вікторії", — йдеться в повідомленні.

Представники фонду також одразу зазначили, що в малюка були травми, які вказували на те, що його забрав із дому орел, однак не зміг утримати й упустив. Так тварина й опинилася на подвір'ї однієї з місцевих мешканок.

Тепер Ванді є частиною програми розведення, тим самим збільшивши силу страхової популяції чистокровних динго в неволі.

Варто зазначити, що динго вважаються вдруге здичавілими домашніми собаками, яких було завезено на територію Австралії кілька тисяч років тому. Вони поступово освоювалися на континенті і дехто вважає їх шкідниками. Примітно, що це єдиний випадок повторного здичавіння тварин.

Раніше Фокус повідомляв, що динго мають дивовижне минуле. Нещодавнє дослідження Австралійського національного університету розкрило зв'язок, який існував між корінними жителями континенту та динго близько 2 000 років тому.