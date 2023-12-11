Жінка 9 років їздила світом з одним рюкзаком і без смартфона: що вона зрозуміла за цей час

Зараз кочівна мандрівниця перебуває на Філіппінах, де планує відсвяткувати Різдво. Що буде далі, вона й гадки не має.

30-річна Леслі МакНейр з Огайо, що у США, після закінчення коледжу поїхала у кругосвітню подорож. На сьогодні жінка відвідала майже 80 країн світу на шести континентах. Про основні висновки зі своїх мандрівок американка розповіла в інтерв’ю на YouTube-каналі Jenncysworld.

Леслі розповідає, що її життя змінилось після подорожі Європою з другом. Жінка ухвалила рішення покинути все і продовжити мандрівку самостійно з одним рюкзаком та без смартфона. Її бюджет на день становить всього 10 доларів, що дає змогу не турбуватись про гроші й необхідність кар’єрного росту.

"Я продала все і не знала, коли повернуся. Навіть не уявляла, як довго буду подорожувати, але не очікувала, що це триватиме аж дев’ять років", — розповідає вона.

Кочівна мандрівниця не орендує житло, а зупиняється безплатно у місцевих жителів, з якими встановлює зв’язки за допомогою сервісу CouchSurfing. Жінка каже, що швидко знаходить спільну мову з незнайомцями й не боїться ризикувати.

Американка Леслі МакНейр побувала у 80 країнах світу Фото: Jenncysworld Американка Леслі МакНейр побувала у 80 країнах світу

"У мене ніколи в житті не було смартфона, тому я справді звикла записувати маршрути, як кудись дістатися. Їжджу часто автостопом і щоночі сплю в іншому місці", — додає туристка.

Коли мовиться про найулюбленіше місце для подорожей, Леслі згадує Африку.

"На мою думку, це найкращий континент для подорожей, аби вийти із зони комфорту, повеселитися й зустріти неймовірних людей, що поєднують в собі гостинність та доброту", — додає американка.

Зараз МакНейр перебуває на Філіппінах, де планує відсвяткувати Різдво. Що буде далі, вона й гадки не має.

Американка Леслі МакНейр побувала у 80 країнах світу Фото: Jenncysworld

Нагадаємо, раніше Фокус писав про туриста, який після відпочинку в одному з наймодніших готелів Единбурга (Велика Британія), залишив різко негативний відгук на TripAdvisor. Чоловік розкритикував готель Royal Leonardo за розміщення у номері вартістю 300 фунтів стерлінгів (понад 13 тис. грн) за ніч із видом на баки для сміття.

Крім того, ми розповідали про 56-річного японського екстремала, який помер через кілька годин після того, як втратив свідомість, стрибнувши з однієї з найвищих у світі платформ для банджі-джампінгу у Китаї — 232-метрової Macau Tower.