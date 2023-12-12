Грамоти з українським тризубом: у Хабаровську "нагородили" дітей (фото)

Інструкторка з фізичної культури знайшла зразки грамот в Інтернеті та роздрукувала їх на принтері, а завідувачка дитячого садка поставила печатки закладу, розповів мер Хабаровська Сергій Кравчук.

В одному з дитячих садків у Хабаровську (Російська Федерація) учасникам змагань видали грамоти, на яких зображений герб України. Про це повідомив мер міста Сергій Кравчук у Telegram.

"Після змагань з піонерболу, в якому взяли участь хлопці з трьох дитячих садків міста, вихованцям дитсадка № 122 було видано грамоти із символікою України", — сказав Сергій Кравчук.

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Він зазначив, що інструкторка з фізичної культури знайшла в Інтернеті зразки грамот та роздрукувала їх на принтері, тоді як завідувачка дитячого садка поставила печатки закладу, проте не подивилася, що на них зображено.

Триває перевірка всіх обставин. Зі слів мера Хабаровська, діти мимоволі стали об'єктами інформаційного тиску, тоді як для працівників освіти — це неприпустимо.

"Приношу вибачення вихованцям дитячого садка № 122 та їхнім батькам. Нові грамоти видано. Розуміючи свою відповідальність за інцидент, завідувачка дитячого садка та інструктор написали заяву про звільнення", — заявив Сергій Кравчук.

Крім цього, він вирішив провести додаткові заходи щодо задач по патріотичному вихованні з колективами всіх дошкільних освітніх закладів міста.

Нагадаємо, 9 грудня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що в Росії намагаються стерти спогади викрадених дітей про Україну. З його слів, дітям змінюють імена, забороняють говорити українською мовою та розлучають з родичами.

7 грудня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію 19 540 українських дітей до Росії. З його слів, росіяни кожного дня продовжують депортувати "все нові й нові групи" дітей.