Грамоти з українським тризубом: у Хабаровську "нагородили" дітей (фото)

Інструкторка з фізичної культури знайшла зразки грамот в Інтернеті та роздрукувала їх на принтері, а завідувачка дитячого садка поставила печатки закладу, розповів мер Хабаровська Сергій Кравчук.

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В одному з дитячих садків у Хабаровську (Російська Федерація) учасникам змагань видали грамоти, на яких зображений герб України. Про це повідомив мер міста Сергій Кравчук у Telegram.

"Після змагань з піонерболу, в якому взяли участь хлопці з трьох дитячих садків міста, вихованцям дитсадка № 122 було видано грамоти із символікою України", — сказав Сергій Кравчук.

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Він зазначив, що інструкторка з фізичної культури знайшла в Інтернеті зразки грамот та роздрукувала їх на принтері, тоді як завідувачка дитячого садка поставила печатки закладу, проте не подивилася, що на них зображено.

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Триває перевірка всіх обставин. Зі слів мера Хабаровська, діти мимоволі стали об'єктами інформаційного тиску, тоді як для працівників освіти — це неприпустимо.

"Приношу вибачення вихованцям дитячого садка № 122 та їхнім батькам. Нові грамоти видано. Розуміючи свою відповідальність за інцидент, завідувачка дитячого садка та інструктор написали заяву про звільнення", — заявив Сергій Кравчук.

Крім цього, він вирішив провести додаткові заходи щодо задач по патріотичному вихованні з колективами всіх дошкільних освітніх закладів міста.

Нагадаємо, 9 грудня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що в Росії намагаються стерти спогади викрадених дітей про Україну. З його слів, дітям змінюють імена, забороняють говорити українською мовою та розлучають з родичами.

7 грудня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію 19 540 українських дітей до Росії. З його слів, росіяни кожного дня продовжують депортувати "все нові й нові групи" дітей.