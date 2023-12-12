Грамоты с украинским трезубцем: в Хабаровске "наградили" детей (фото)

Инструктор по физической культуре нашла образцы грамот в Интернете и распечатала их на принтере, а заведующий детского сада поставила печати заведения, рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

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В одном из детских садов в Хабаровске (Российская Федерация) участникам соревнований выдали грамоты, на которых изображен герб Украины. Об этом сообщил мэр города Сергей Кравчук в Telegram.

"После соревнований по пионерболу, в котором приняли участие ребята из трех детских садов города, воспитанникам детсада № 122 были выданы грамоты с символикой Украины", — сказал Сергей Кравчук.

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Он отметил, что инструктор по физической культуре нашла в Интернете образцы грамот и распечатала их на принтере, тогда как заведующий детского сада поставила печати заведения, однако не посмотрела, что на них изображено.

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Продолжается проверка всех обстоятельств. По словам мэра Хабаровска, дети невольно стали объектами информационного давления, тогда как для работников образования — это недопустимо.

"Приношу извинения воспитанникам детского сада № 122 и их родителям. Новые грамоты выданы. Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детского сада и инструктор написали заявление об увольнении", — заявил Сергей Кравчук.

Кроме этого, он решил провести дополнительные мероприятия по задачам по патриотическому воспитанию с коллективами всех дошкольных образовательных учреждений города.

Напомним, 9 декабря глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в России пытаются стереть воспоминания похищенных детей об Украине. По его словам, детям меняют имена, запрещают говорить на украинском языке и разлучают с родственниками.

7 декабря уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что официально подтверждена депортация 19 540 украинских детей в Россию. По его словам, россияне каждый день продолжают депортировать "все новые и новые группы" детей.