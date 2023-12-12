"Краще б не бачили": туристи знайшли у номері готелю секретний вхід у таємні кімнати (відео)

Закохані проводили відеоекскурсію своєю кімнатою й натрапили на приховані двері всередині шафи для одягу.

Туристка Діана Альберс Рамірез разом зі своїм коханим знайшла у готельному номері вхід у коридор із таємними кімнатами. Відповідне відео вона опублікувала в соціальній мережі Х (колишній Twitter).

У кадрі можна побачити, як чоловік проводить відеоекскурсію кімнатою, показує зручне велике ліжко, потім заходить у ванну кімнату й, врешті, демонструє шафу для одягу.

У якусь мить він дістає пластикову картку й відкриває панель позаду. Перед ним відкривається довгий коридор у жахливому стані з різноманітними підсобними приміщеннями.

Цей ролик став вірусним, зібравши майже 33 млн переглядів та понад сотню тисяч вподобайок.

"Це промах підрядників, які займались ремонтом. Вони просто відгородили потворні стіни, залишивши отакий доступ для ремонту в майбутньому", "Щойно я побачив таємні двері за ще одними таємними дверима, то відразу захотілося звідти виселитися", "Тут навіть Гаррі Поттер був би шокований", "Краще б ви цього не бачили", – пишуть користувачі мережі у коментарях.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про моторошні події, що відбуваються в готелі, який став натхненням для фільму Стівена Кінга "Сяйво". Постояльці зіткнулися з величезною кількістю дивних речей й попросили їх переселити.

Крім того, менеджерка готелю закликала не користуватися шампунями в готелях. За словами туристичного консультанта, подібні місткості не можна назвати надійними й ніхто не знає, що попередні гості могли залити в них.