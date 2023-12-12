Батьки не могли мовчати: дівчина випадково дізналась, що має 77 братів та сестер (фото)

Щоразу, коли 26-річна Шина зустрічає нових зведених братів чи сестер, то шукає у них схожі риси.

26-річна Шина Голланд-Долан з Огайо, що в США, розкрила приголомшливу сімейну таємницю. Дівчина усе життя думала, що не має рідних братів та сестер, але правда виявилась інакшою, пише таблоїд Daily Mail.

Коли Шині виповнилось 20 років, її мати та батько раптом зізналися, що довго не могли зачати дитину й були вимушені скористатися послугами донора сперми.

Працівники клініки, де вони проводили процедуру, просили у майбутньому не розповідати доньці про біологічного батька, але подружжя не могло мовчати.

"Сказати, що це був шок, то нічого не сказати. Я була просто приголомшена", — згадує про свої почуття Голланд-Долан.

Дівчина захотіла дізнатися, чи є у неї генетичні родичі, й пішла за інформацією на спеціалізований вебсайт 23andme. Саме там Шина дізналася, що є 47-ю дитиною, зачатою від одного донора.

"Зараз нас уже 78, і я переконана, що багато хто досі чекає, поки їх знайдуть", — розповідає американка й додає, що щоразу, коли зустрічає нового зведеного брата чи сестру, то шукає схожі риси — ямочки на щоці чи однакове почуття гумору.

Американка Шина Голланд-Долан з братами і сестрами Фото: Redcurrant Media Американка Шина Голланд-Долан з братами і сестрами Фото: Redcurrant Media

Шина щиро радіє, що знайшла своїх братів та сестер: вони часто зустрічаються та проводить час разом. Утім, вона вважає, що тема донорства має бути ретельніше засекреченою.

"Мене це трохи хвилює. Якщо у мене будуть власні діти, то їм доведеться бути дуже обачними під час вибору потенційних партнерів. Хто його знає, скільки у мене ще родичів, про яких зараз нічого не відомо", — резюмує американка.

Шина Голланд-Долан щаслива, що знайшла своїх родичів Фото: Redcurrant Media

Раніше Фокус писав про колишнього лікаря американського репродуктивного центру UW Medicine Крістофера Герндона, який відмовився від ліцензії після того, як одна з його пацієнток висунула звинувачення, що він без згоди запліднив її власною спермою. Жінка зробила ДНК-тест і була шокована, коли дізналася, що в її дітей не той самий батько.