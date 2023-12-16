Новорічний декор 2024: як прикрасити пляшку шампанського (фото)

Зробіть зустріч Нового року ще більш красивою і незабутньою, прикрасивши до свята пляшку шампанського.

Рідкісна зустріч Нового року проходить без пляшки шампанського. Гарне шампанське можна навіть принести на вечірку як подарунок, але щоб такий презент запам'ятався і порадував ще більше, зробіть для неї оригінальний декор своїми руками. Про те, як прикрасити пляшку шампанського до Нового року, розповіло видання NUR.kz.

Срібло або золото — зробіть блискучий футляр

Блискучий футляр для пляшки шампанського Фото: Pixabay

Прийдешній 2024 рік пройде під знаком Зеленого дерев'яного дракона. А дракони, як відомо з міфів і легенд, люблять скарби, а отже, оцінять все блискуче.

Зробіть золотий або срібний футляр для пляшки шампанського. Така прикраса матиме дуже ефектний вигляд на святковому столі та впишеться в загальний новорічний декор. Для цього вам знадобиться:

велика прямокутна кондитерська підкладка під торти з картону (зазвичай, у них один бік золотий, а інший — срібний) або просто аркуш картону;

золоті або срібні блискітки, гліттер, пластівці, або просто новорічний дощик, порізаний ножицями;

ножиці;

олівець;

лінійка;

клей;

золота або срібна стрічка.

Техніка виконання:

Відмірьте висоту пляшки, позначте на картоні це значення олівцем. Замірьте діаметр денця пляшки ниткою або сантиметровою стрічкою, додайте до цього значення 10 см. Виріжте з картону трикутник, висота якого дорівнює висоті пляшки, а основа — це діаметр денця з 10-сантиметровим запасом. Складіть із отриманої фігури конус. Верхівку конуса обріжте, щоб вийшов отвір, у який пройде корок. Приміряйте конус на пляшку. Склейте конус із невеликим нахлестом так, щоб він добре "сидів" на пляшці. Обведіть дно пляшки на картоні та виріжте коло. Одягніть конус на пляшку і приклейте денце. Змастіть футляр тонким шаром клею і посипте блискітками. Зав'яжіть на шийці бант зі стрічки.

Новорічний декупаж пляшки шампанського

Якщо ви не вмієте малювати, вам допоможе техніка декупажу. Для цього знадобиться красива паперова серветка з новорічним малюнком. Напередодні свят продається величезна кількість варіантів, і ви точно знайдете той, який сподобається. Для створення такого декору вам знадобиться:

одна паперова серветка з новорічним малюнком;

ацетон або розчинник;

клейовий пістолет;

клей ПВА;

акриловий лак;

біла або блакитна акрилова фарба;

пензлик;

спонжик;

блискітки або дощик.

Техніка виконання:

Змийте з пляшки всі етикетки. Знежирте поверхню ацетоном. Відокремте від серветки шар із малюнком. Виріжте необхідний візерунок по контуру, приміряйте його, приклавши до пляшки. Нанесіть шар акрилу на пляшку і дайте фарбі висохнути. Нанесіть клей ПВА тонким шаром на пляшку і прикладіть малюнок. Прикладіть поверх малюнка щільну плівку або канцелярський файл для паперів і розгладьте приклеєну серветку, щоб не було складок і бульбашок повітря. Приберіть плівку, нанесіть ще один шар клею поверх малюнка. Залиште до повного висихання. Коли клей висохне, нанесіть на всю поверхню пляшки акриловий лак. Клейовим пістолетом зробіть краплі на пляшці, що імітують бурульки. Починайте робити їх від межі малюнка по колу і рухайтеся вгору до корка. Після застигання термоклею пофарбуйте "бурульки" акриловою фарбою і дайте висохнути. Покрийте всю поверхню пляшки акриловим лаком. На ще невисохлий лак нанесіть блискітки на окремі елементи малюнка, щоб посилити декоративний ефект.

Дуже легкий декор пляшки до нового року

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