Новорічний wishlist 2024: ідеї для подарунків

Складіть список своїх бажань на Новий рік, щоб Всесвіт їх почув, і натякніть близьким, які подарунки вам хотілося б отримати до свята.

Чи знаєте ви, що Всесвіт готовий виконувати ваші бажання? То чому ж вони не збуваються тієї ж миті, як за помахом чарівної палички? Щоб ваше бажання збулося, перше і головне — ви точно маєте знати, що ви хочете отримати і навіщо. Тож у передсвятковій метушні знайдіть трохи часу, щоб спокійно подумати про свої бажання і скласти wishlist 2024. Ідеї для подарунків, які можуть вас порадувати, запропонувало видання "Вікна".

Складаючи список бажань пам'ятайте, що радість від подарунка далеко не завжди залежить від його ціни. Часом якась дрібничка зігріватиме вам душу більше, ніж дорогий подарунок, який лежатиме без діла.

Матеріали та інструменти для творчості та хобі

Якщо у вас є хобі або ви тільки хочете зайнятися якоюсь творчістю в прийдешньому році, вас точно порадує якийсь новий інструмент або матеріал:

глина для ліплення;

набір фарб;

спиці, гачки або нитки для в'язання чи вишивки;

пакетик красивого бісеру;

упаковка воску або барвників для свічок;

форма для мила;

набір різців по дереву;

інструменти для карбування;

форми для випічки;

вудки.

Обираючи подарунок для хобі, кількість ідей може бути нескінченною, як і сама творчість.

Для занять спортом і активного відпочинку

Якщо ви займаєтеся якимось видом спорту, зробіть свої тренування ще приємнішими та ефективнішими з якісним інвентарем і зручною формою:

спортивний інвентар;

килимок для йоги або розтяжки;

сумка для тренувань або форма;

фітнес-браслет;

спортивний тренажер.

палиці для канадської ходьби;

рюкзак або спальник для туристичних походів.

Посуд і побутова техніка

Якщо ви із задоволенням готуєте на своїй кухні, цей процес може стати ще приємнішим з якимось потрібним кухонним ґаджетом або зручною сковородою. Перш ніж внести до свого списку бажань таку річ, тверезо оцініть, наскільки вона вам потрібна і чи справді ви будете її використовувати.

Домашній текстиль і декоративні предмети інтер'єру

Хоч би як гарно і затишно був оформлений ваш дім, завжди знайдеться, що в ньому поліпшити. Крім того, час від часу корисно міняти обстановку, і Новий рік чи не найкращий час для оновлень. До свого списку ви можете внести:

комплект постільної білизни або рушників;

серветки, скатертину або штори;

затишний плед або ортопедичну подушку;

вазу для квітів;

набір красивих рамок для фотографій;

ключницю або килимок у передпокій.

Пам'ятайте, що отримувати в подарунок і дарувати іншим людям вважається поганою прикметою. Тому якщо вам потрібні ці речі, їх потрібно подарувати собі самостійно, без прив'язки до будь-якої дати або свята.

Знижкові картки, купони та абонементи

Такий вид подарунків у нас поки що не дуже поширений, але все-таки вже доступний. На такий подарунок можна натякнути, якщо ви не впевнені, що людина зможе вибрати річ, яка вас порадує. Так само, якщо ви хочете зробити комусь приємне, але сумніваєтеся, чи зможете догодити, краще дати людям можливість самим вибрати подарунок на ту суму, яку ви готові витратити.

Делікатеси та кулінарні шедеври

Такі подарунки недовговічні, це не бронзова статуетка, яка може передаватися у спадок. Але якщо якась їжа приносить вам радість, чому б не побажати її в подарунок? Внесіть до свого списку бажань делікатеси, які ви любите або давно хочете скуштувати, тим паче, що такі подарунки часто доволі дорогі:

торт від відомого кондитера;

колекційне вино;

рідкісні сорти кави або чаю;

пряниковий будиночок;

шоколадний фонтан або скульптура;

кошик екзотичних фруктів.

Сюди ж можете внести вечерю в улюбленому або модному ресторані.

Подорожі, концерти та інші розваги

Подумайте, куди б вам хотілося потрапити, і внесіть це бажання до свого списку. Орієнтуйтеся не на вартість розваг, а на те, скільки радості вони вам принесуть. І не важливо, чи загадаєте ви поїздку на Ніагарський водоспад, чи похід до найближчого кінотеатру на фільм, на який ви давно чекаєте.

Корисні дрібниці

Є дуже багато дрібниць, на які ми мало звертаємо уваги, але вони суттєво полегшують нам життя. Перегляньте наш список цих "виручалочок" і внесіть до свого wishlist 2024 ті речі, яких у вас чомусь досі немає:

павербанки;

навушники;

налобний ліхтарик;

силіконові безрозмірні кришки для кухонних ємностей;

ялинкова гірлянда на батарейках;

настільні ігри;

рукавичка для догляду за шерстю тварин;

тримач для смартфона в машину.

Бажайте подарунків і даруйте їх від щирого серця. Тоді подарунки принесуть радість і тим, хто їх отримує, і тим, хто дарує.

Нагадаємо, чек-лист обов'язкових справ до Нового року. Перед Новим роком у нас зазвичай так багато планів, і стільки всього потрібно зробити, що голова йде обертом. Щоб нічого не проґавити і ще встигнути відпочити перед святом, складіть список передноворічних справ.

Раніше Фокус писав, як загадати бажання на Новий рік, щоб воно збулося напевно. Новий Рік — це час, коли навіть найвідчайдушніші скептики вірять у дива. Давньою традицією загадувати бажання в останні секунди року, що минає, не нехтує практично ніхто.