Світовий рекорд: норвежець стрибнув зі скелі заввишки 40,5 метрів у крижану воду (відео)

За словами дайвера-екстремала Кена Сторнеслі, він навряд чи коли-небудь намагатиметься здійснити смертельний стрибок із висоти 50 метрів.

Норвезький дайвер Кен Сторнес став першою людиною, яка здійснила "смертельне занурення" з висоти більше ніж 40 метрів, стрибнувши зі скелі в крижану воду, повідомляє Оdditutuсentral.

"Смертельний дайвінг", винайдений гітаристом Ерлінгом Бруно Ховденом у Фрогнербадеті влітку 1972 року, є формою екстремального стрибка у воду вільним стилем із витягнутими вперед руками. Стрибки зазвичай виконуються з платформи, розташованої на висоті від 10 до 15 метрів над водою, але найсміливіші водолази здійснюють їх з набагато більшої висоти: поточний рекорд у чоловічій категорії становить 40,5 метра. Його встановив Кен Сторнес, норвезький боєць ММА, який став спортсменом-екстремалом, який пірнув у крижані води Нордфьорда з платформи на схилі високої скелі.

"Ми знову забираємо світовий рекорд зі стрибків зі смертельними наслідками назад до Норвегії, де він і має бути", — заявив Сторнс після занурення.

Сторнс, який позиціонує себе як "сучасний вікінг", зібрав понад 700 000 підписників тільки в Instagram, публікуючи відео екстремальних стрибків у водойми з крижаною водою. Його останній подвиг переглянули мільйони людей.

"Я людина, якій потрібно щось робити, мені подобається чогось прагнути і робити речі, які можуть бути трохи ризикованими. Принаймні, це змушує мене почуватися живим", — розповів Кен Сторнес.

Смертельний стрибок з висоти понад 40 метрів неймовірно небезпечний і екстремал визнає, що міг серйозно поранитися, якби не зміг ідеально приземлитися.

"Я приземлився ідеально. Час і швидкість польоту, можливо, були не оптимальними, але приземлення пройшло ідеально, і це головне", — зазначив Кен.

На запитання журналістів, чи буде він коли-небудь намагатися здійснити смертельний стрибок з висоти 50 метрів, боєць ММА відповів, що це малоймовірно, оскільки він не думає, що "можна піти з висоти 50 метрів без серйозних травм".

Раніше, 28 жовтня повідомлялося, що 92-річний учений претендує на світовий рекорд, подолавши Гранд-Каньйон пішки. Доктор геології на пенсії має намір не зупинятися на досягнутому і наступного року вже планує новий похід.