Дівчина розказала, як за допомогою харчової плівки не платити за газ

Надін Донелон твердо переконана, що значно раціональніше витрачати гроші на якісну їжу, водопостачання та електроенергію.

30-річна британка Надін Донелон разом зі своїм бойфрендом Джеком уже два роки як не включає опалення, аби не платити за дорогий газ. Своїм досвідом вона поділилась з журналістами таблоїда The Sun.

Щоб зігрітися у морозні зимові вечори, Надін з Лондона тепло вдягається, використовує грілки та ковдри, вранці та ввечері приймає гарячі ванни, а також має свій унікальний лайфхак з харчовою плівкою для ізоляції вікон.

"Ми живемо у старій квартирі з вікнами без подвійного склопакета, тож це ідеальне рішення, щоб зберегти тепло. Єдиний недолік – проблема з провітрюванням, тому ми заклеюємо лише деякі з них, щоб мати змогу часом запустити трохи свіжого повітря у приміщення", – розповідає дівчина.

За її словами, потрібно вирізати з плівки квадрат за розміром вікна, потім обережно прикласти його до рами й під потоком гарячого повітря з фену приліпити до поверхні скла.

Надін твердо переконана, що краще витрачати гроші на якісну їжу, водопостачання, електроенергію та Wi-Fi.

"Близько двох років тому, коли ціни оскаженіли, ми з Джеком подивилися один на одного і зрозуміли, що більше не можемо собі цього дозволити. Ми як люди творчі, фрилансери, багато не заробляємо", – ділиться вона.

30-річна британка Надін Донелон не платить за газ Фото: Nadine Donelon

Британка впевнена, що сувора економія у зимовий період допоможе заощадити велику суму грошей.

"У нас дуже багато інших витрат, тому потрібно зосередитися на тих речах, без яких ми можемо обійтися", – каже вона й додає, що найближчим часом не планує вмикати опалення.

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