Гумовий шостий палець знову в тренді: якщо його одягнути, то можна обігнати ШІ (фото)

Одягнувши такий оригінальний аксесуар, можна розіграти колег на новорічному корпоративі.

Після низки курйозних випадків із дивними фото, згенерованими штучним інтелектом, у тренд знову увійшли персні у вигляді людських пальців від німецької дизайнерки Наді Буттендорф. Одягнувши один з таких оригінальних аксесуарів, можна не тільки весело розіграти колег на новорічному корпоративі, а й висміяти кумедні помилки ШІ, що часто "додає" людям на знімках зайві кінцівки.

Для виготовлення своїх дивовижних прикрас Буттендорф, яка живе та працює у Берліні, закуповує спеціальний силіконовий матеріал тілесного кольору.

Художниця стверджує, що її прикраси не продаються у магазинах, а створені як об’єкти мистецтва у межах проєкту Fingerring ще у 2016 році. Втім, дуже схожі дрібнички без особливих зусиль можна знайти на інтернет-маркетплейсах, зокрема китайських AliExpress чи Alibaba.

До речі, окрім перснів, дизайнерка вигадала й штучні вуха, що мають не менш шокуючий вигляд.

На сторінці в Instagram дизайнерка показує, як з користю використовувати плоди її творчої діяльності, зокрема силіконовими пальчиками можна вимикати світло, відчиняти двері та свайпати екран смартфона.

Надя Буттендорф показує свої дивні прикраси Фото: instagram.com/nadjalien Надя Буттендорф показує свої дивні прикраси Фото: instagram.com/nadjalien

На одній з опублікованих раніше фотографій Буттендорф навіть пофарбувала штучний ніготь у яскравий червоний відтінок, щоб її манікюр був повноцінним та гармонійним.

Дизайнерка фарбує штучний ніготь Фото: instagram.com/nadjalien

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що компанія Midjourney, яка пропонує послугу створення зображень за допомогою штучного інтелекту, призупинила безплатні пробні версії свого сервісу. На такий крок розробники нейромережі пішли після того, як кілька її згенерованих зображень — включно із фальшивими зображеннями арешту Дональда Трампа і Папи Римського в стильній куртці — стали вірусними в інтернеті.