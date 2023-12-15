Немовля, що вилетіло з будинку під час торнадо, знайшли живим та здоровим на дереві (фото)

На щастя, усі четверо членів родини вижили, хоча отримали різні травми.

Чотиримісячного хлопчика, якого торнадо винесло з пересувного будинку, дивом знайшли живим та здоровим на поваленому дереві у Кларксвіллі, що в США. Про це пише видання Metro.

Повідомляється, що мати дитини, Сідні Мур, чула, як шквальний вітер б'є по стінах її пересувного будинку, тож інстинктивно схопила свого однорічного сина. Щойно вона це зробила, стіни попадали, а через кілька секунд з дому зірвало дах.

Її бойфренд був у вітальні зі сплячою дитиною й побачив, як торнадо підхопило люльку. Чоловіка також відкинуло вбік, внаслідок чого він зламав руку та плече.

Звільнившись з-під завалів, мати 10 хвилин шукала під проливним дощем свого чотиримісячного малюка й чудом знайшла живим на поваленому дереві.

Сестра Сідні – Кейтлін – згадує, що дитина виглядала так, наче її акуратно поклали на дерево: "Мов ангел благополучно провів його до цього місця".

Малюку через поріз довелося заклеїти вухо. Фото: gofundme.com

На щастя, усі четверо членів родини вижили, хоча отримали різні травми. Малюку через поріз довелося забинтувати вухо. Окрім того, сім'я втратила будинок, машину, меблі та одяг. Також безслідно зникла одна з кішок.

Небайдужі організували збір 25 тисяч доларів допомоги для них на благодійній платформі GoFundMe.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про хлопчика Алекс Бетті, який зник шість років тому за таємничих обставин, і несподівано знайшовся у Франції. Правоохоронці стверджують, що хлопчик, якому зараз 17 років, потрапив у "духовну громаду".

Крім того, ми розповідали про молоду матір, яка поділилася на сторінці в TikTok роликом, де хизується своїм шестимісячним малюком. Однак підписники жінки запідозрили обман і зауважили, що дитина має вигляд щонайменше дворічної.