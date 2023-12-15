Невдалий жарт: наречена ледь не задихнулась на очах у гостей (відео)

За традицією жінка мала сидіти у зачиненій кімнаті, поки наречений домовлявся з її рідними про "викуп".

У Китаї наречена ледь не задихнулася на очах у рідних та гостей через невдалий жарт під час церемонії. Хтось кинув у її кімнату димову шашку. Інцидент трапився у місті Хозе, провінція Шаньдун. Про це повідомляє китайське видання UDN.

На опублікованих в YouTube кадрах можна побачити дівчину у весільному вбранні. За традицією, вона мала сидіти у зачиненій кімнаті, поки наречений домовлявся з її рідними та друзями про "викуп".

Хтось із гостей з боку майбутнього чоловіка вирішив зірвати ритуал й кинув у кімнату димову шашку. Після чого приміщення заповнилось їдким помаранчевим димом, а дівчина почала задихатися та кашляти. Видно, що батьки намагаються їй допомогти й розмахують руками.

Повідомляється, що через цю витівку була пропалена сукня китаянки.

У користувачів мережі виникло питання щодо того, де саме винуватець курйозного інциденту взяв димові шашки, оскільки у Китаї їх класифікували як небезпечний для життя та здоров’я товар.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 33-річного тореадора Хуана Ортегу, який шокував родичів та друзів, не з'явившись на власне весілля. Чоловік зателефонував нареченій і сказав "ні", коли вона уже була повністю зібрана, а гості стояли перед храмом в очікуванні церемонії. Після скандалу жінка поїхала додому та видалила усі акаунти в соцмережах. Її рідні кажуть, що вона "морально знищена".

Крім того, ми розповідали про молоду пару з Індії, яка одружилася у рейсовому потязі, що курсував з Бенгалії у Джарханд. Один із випадкових гостей урочистої події зняв церемонію на камеру свого телефона. Це відео потрапило у соціальні мережі та завірусилося.