Погоня в небі: британець двічі помітив НЛО, що слідував за літаком (фото)

Очевидець події намагається знайти відповіді на запитання. За його словами, він кілька хвилин стояв із відкритим ротом, намагаючись оцінити побачене.

Чоловік, ім'я якого не називається, двічі спостерігав непізнаний сферичний летючий об'єкт, який слідував за літаком у небі над сільською місцевістю Глостершира (Велика Британія). Про це пише Gloucestershire Live.

Востаннє 52-річний менеджер складу спостерігав незвичайне видовище зі свого саду в Стаунтоні.

Чоловік звернувся до видання в надії, що в інших можуть бути відповіді на питання, які він намагався знайти, але поки безуспішно. Британець стверджує, що в березні 2022 року він бачив великий літак, за яким слідувала срібляста куля схожа на НЛО.

"Я був відсторонений від роботи через хворобу COVID-19, але я не був занадто хворий. Тому я займався домашніми справами. Я вийшов у сад і розвісив білизну на пральній мотузці. Потім я почув великий літак, розміром з авіалайнер, який летів дуже низько за деревами на заході, і відчув вібрацію повітря в грудях. Я подивився вгору, і цей літак, розміром із 737-й, круто повертав праворуч, а за ним виднілася срібляста сфера. Напевно, діаметром 10-20 футів. Сфера слідувала за бортом прямо за його хвостом. Потім літак повернув праворуч-ліворуч, сфера відірвалася і полетіла праворуч, зникнувши в хмарах", — розповів очевидець.

Чоловік спостерігав незвичайне видовище зі свого саду Фото: Daily Star

За його словами, він кілька хвилин стояв із відкритим ротом, намагаючись оцінити побачене.

"Над нашим будинком ніколи не пролітають літаки так низько. Жодного разу за 23 роки, що я тут живу. Цей борт виглядав так, ніби здійснював маневри ухилення. Це не було звичайним планом польоту. Я безуспішно намагався знайти додаткову інформацію через британське Управління цивільної авіації. Це знесло мені дах", — сказав він.

Британець додав, що це не вперше, коли він спостерігає дивні явища. За рік до цього він бачив те саме на своїй роботі.

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