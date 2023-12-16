Ніякого світла: місто на Алясці занурилося в ніч до наступного року (фото, відео)

Місто Уткіагвік за Полярним колом тепер стане свідком наступного сходу сонця тільки 23 січня 2024 року.

Уткіагвік, місто на Алясці, вступило в період полярної ночі, що огортає місто темрявою на наступні два місяці до кінця січня. Це найпівнічніше американське місто за Полярним колом побачить свій наступний схід сонця тільки 23 січня 2024 року, близько 13:09 за місцевим часом. Про це пише Daily Star.

У цей час 5123 жителі Уткіагвіка на Алясці побачать тільки швидкоплинний проблиск світла на світанку, в той час як Сонце залишиться прихованим за горизонтом.

Попри відсутність сонячного світла, щодня в місті буде кілька годин, коли стане трохи світліше. Температура може сягати -12°C.

Метеорологиня Даніель Бенкс раніше пояснила: "Вони не побачать сонце у всій його красі до кінця січня. Тож це понад два місяці. Повної темряви не буде. Щодня буде кілька годин, коли достатньо світла, щоб щось побачити, але люди, які живуть тут, формально бачили свій останній захід сонця у 2023 році".

Полярна ніч на Алясці

Цей період темряви в кінцевому підсумку зміниться періодом, коли світловий день буде збільшуватися, що призведе до феномену "опівнічного Сонця" в літні місяці, коли в місті Уткіагвік буде сонячний день всі 24 години на добу.

Місто Уткіагвік раніше було відоме як Барроу, але менше десяти років тому змінило свою назву назад на традиційне ім'я корінних жителів Аляски.

Уткіагвік розташований приблизно за 500 миль на північний захід від Фербенкса, де повна темрява не настає.

Місто Уткіагвік за Полярним колом Фото: FOX News

Мінімальна тривалість світлового дня у Фербенксі становить близько 3 годин 41 хвилини, що відбувається під час зимового сонцестояння.

За словами місцевих жителів, два місяці темряви чинять негативний вплив на людей, які живуть у цьому регіоні.

Вітамін D і лампи для світлотерапії цими днями стають вельми популярними у жителів міста.

Нагадаємо, раніше дівчина, яка працювала на Південному Полюсі, розповіла, як переживала Полярну ніч і справлялася з депресією.