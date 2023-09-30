"Потрібно захищатися": полярники пояснили, навіщо носять темні окуляри в Антарктиді

Під час Антарктичної весни в жовтні-листопаді озоновий шар мінімальний. У цей час заведено говорити про феномен, який називають озоновою дірою, коли ультрафіолет впливає на все живе. Щоб захистити очі, полярникам доводиться виходити на вулицю в темних окулярах.

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Українські полярники на дослідницькій станції "Академік Вернадський" носять чорні окуляри, щоб убезпечитися від впливу ультрафіолету. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів керівник станції "Академік Вернадський", геофізик і учасник 28 дослідницької експедиції Богдан Гаврилюк.

"Озоновий шар створює захист від ультрафіолету, який вбиває все живе. Тому коли низький озон, то на вулицю ми виходимо в захисних окулярах. Наш озонометрист поміряв, що сьогодні озон близько 140 одиниць Добсона [норма озону — близько 300 одиниць Добсона]", — розповів полярник.

Співрозмовник видання зазначає, що над Антарктидою розташована озонова діра. Під час Антарктичної весни, приблизно в жовтні-листопаді, озоновий шар мінімальний. У цей час заведено говорити про феномен, який називають озоновою дірою, коли ультрафіолет впливає на все живе.

"Тому потрібно захищатися. Насамперед очі, тому що можна їх "спалити". Тому ми користуємося окулярами. І коли дуже низький озон, мажемося кремами", — додав Гаврилюк.

Як відомо, озонова діра проявляється за надмірно низьких температур. Зниження концентрації озону в стратосфері може сягати 10-40 %.

За однією з теорій, це явище спровокувало зростання дії антропогенного чинника за допомогою виділення хлор- і бромвмісних фреонів у другій половині XX століття, що призвело до зменшення озонового шару. Деякі вчені стверджують, що озонові діри значною мірою природне явище та не пов'язані з діяльністю людини й викидами в атмосферу.

Фокус раніше писав про те, що через глобальне потепління Нью-Йорк повільно йде під воду. Щорічно ґрунт під мегаполісом опускається приблизно на 1,6 мм.

Також Фокус розповідав 14 вересня про жахливі наслідки урагану "Даніель" у Лівії. Рідкісний середземноморський ураган через спричинену повінь призвів до загибелі тисяч людей і появи озер і річок у зазвичай посушливій країні на півночі Африки.