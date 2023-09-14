У пустелі з'явилися озера і річки: знімки з космосу показали наслідки урагану "Даніель" у Лівії (фото)

Рідкісний середземноморський ураган завдав значних руйнувань через спричинену повінь і призвів до загибелі тисяч людей у зазвичай посушливій Лівії на півночі Африки.

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Фото, зроблені супутником Sentinel-2, який спостерігає за Землею, показують масштаби катастрофи в Лівії, причиною якої став рідкісний середземноморський ураган "Даніель" за останні кілька днів. На знімках можна побачити тимчасові озера і річкові системи на території пустелі, а також райони, які затопило повінню прибережному місті Дерна, пише Space.

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Минулого тижня рідкісний ураган "Даніель", що утворився над Середземним морем, спричинив рекордну кількість опадів, спочатку в Греції, а потім він дістався і до Лівії, на півночі Африки. Неподалік міста Дерна через сильні зливи було зруйновано кілька гребель, що призвело до страшної повені. Через це значних пошкоджень зазнала інфраструктура міста, а також загинули тисячі людей і багато хто залишається зниклим безвісти.

Фото, зроблені супутником Sentinel-2, який спостерігає за Землею, показують масштаби катастрофи в Лівії Фото: space.com

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Станом на 12 вересня, як уже писав Фокус, повідомлялося про те, що в Лівії через катастрофу загинули 3 000 осіб і майже 10 000 зникли безвісти. Станом на 14 вересня, як уже писав Фокус, з'явилася інформація про те, що в Лівії могли загинути від 18 до 20 тисяч осіб.

За словами вчених з Університету Редінга, Велика Британія, такі урагани, як "Даніель" є відносно рідкісною подією, і вони з'являються в середньому від одного до трьох разів на рік. Але в основному від таких середземноморських ураганів страждають країни на заході Середземноморського регіону. Тому вчені були дуже здивовані, що ураган перемістився до північної Африки. Ймовірно, це є наслідком зміни клімату на планеті.

Постраждале місто Дерна, Лівія Фото: space.com

На нових зображеннях з космосу, які зробив супутник Sentinel-2, видно масштаби повені в Лівії і тих руйнувань, які вони принесли. Тут чітко видно тимчасові озера і річкові системи, які розташувалися на зазвичай пустельній місцевості.

Постраждале місто Дерна, Лівія Фото: space.com

Також знімки наслідків дій урагану "Даніель" зробили супутники Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США. На цих зображеннях, зроблених вночі, видно масштаби відключень електроенергії після приходу урагану. Видно, що багато районів залишилися без світла.

На цих зображеннях, зроблених уночі, видно масштаби відключень електроенергії після приходу урагану Фото: space.com

Супутники американської компанії Planet Labs зробили детальні знімки руйнувань у місті Дерна, які з'явилися після появи урагану. Цілі квартали були затоплені водою, а також зруйнувалося багато будинків.

Також учені отримали знімки з космосу, зроблені супутниками Sentinel-3 і Meteosat 11, на яких видно, як ураган "Даніель" вирує над пустелею Сахара.

Ураган "Даніель" над північною Африкою Фото: space.com

Пік потужності урагану над Лівією настав 10 вересня, як пише Space, коли швидкість вітру сягала 80 км/год. При цьому того ж дня в Лівії випала рекордна кількість дощу — за 24 години рівень опадів досяг 414 мм.

Ураган "Даніель" над північною Африкою Фото: space.com

Фокус уже писав про те, що американські військові змогли зазирнути всередину урагану Лі, який з'явився над Атлантичним океаном, і показали, що там відбувається.