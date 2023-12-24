Рідкісне захворювання "змушує" жінку закохуватися у всіх, кого вона зустрічає (фото)

Синдром Вільямса вражає тільки 1 з 10 000 осіб у всьому світі, як чоловіків, так і жінок. Діти з цим захворюванням гіперактивні у спілкуванні порівняно зі своїми однолітками.

27-річна Александра Берч із Великої Британії народилася із синдромом Вільямса, який робить її надзвичайно "доброзичливою, лагідною, чарівною та соціально відкритою". Жінка каже, що в неї надзвичайно рідкісне генетичне захворювання, яке "змушує її закохуватися у всіх, кого вона зустрічає", пише Мirror.

Жінка має проблеми з когнітивними здібностями та розвитком, а також захворювання серцево-судинної системи. Але поряд із цим, за даними Національної медичної бібліотеки, пацієнти можуть бути "надмірно доброзичливими".

Її старша сестра Вікторія розповіла, що неймовірно товариський характер Олександри означає, що їй захочеться "всіх обійняти", навіть незнайомців. Тож, побоюючись неприємностей, довелося навчити Олександру того, що не в кожного представника суспільства є "добрі наміри".

Фото: the.birch.family/Instagram

Говорячи про своє захворювання, сама Олександра зізналася: "Я йшла і просто обіймала кого завгодно, і це мило, і більшість людей не заперечують, але дехто все ж був проти. Не всі доброзичливі, не всі мають добрі наміри".

Синдром Вільямса вражає тільки 1 з 10 000 людей у всьому світі, як чоловіків, так і жінок. Люди народжуються з цим захворюванням, яке має схожість із синдромом Дауна. А діти з цим захворюванням гіперактивні у спілкуванні порівняно зі своїми однолітками.

Фото: the.birch.family/Instagram

"Раніше мені подобалося обіймати людей, яких я не знала, тому що це робило мене щасливою… Вікторія навчила мене не робити цього", — розповіла вона.

Люди із синдромом Вільямса також зазвичай мають схожі риси обличчя, зокрема сліпучі блакитні очі, як у Олександри.

Фото: the.birch.family/Instagram

"Вони всі мають потяг до музики. У них схожі риси обличчя: ширший рот і зазвичай у всіх блискучі блакитні очі", — пояснила її сестра Вікторія.

Зараз у Олександри величезна кількість друзів, з якими вона спілкується по всьому світу через Інтернет. Сестри створюють привабливі дизайни одягу, які подобаються людям по всьому світу і розповідають людям про синдром Вільямса. Свої моделі одягу вони часто публікують у соціальних мережах.

Фото: the.birch.family/Instagram

Вікторія сказала, що спільна робота, яку вони виконують, допомагає їй побачити світ очима Олександри. Сестри жертвують відсоток свого заробітку в Асоціацію синдрому Вільямса, яка допомагає іншим людям із цим захворюванням.

Нагадаємо, 17 грудня Фокус писав про те, що наречена заборонила батькам бути присутніми на своєму весіллі. Батьки, які раніше обіцяли накопичити гроші на її весілля, заявили, що не оплачуватимуть рахунки.