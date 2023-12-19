Втратили дар мовлення: люди здивовані списком подарунків на Різдво 13-річної дівчинки (фото)

Батьки приголомшені розкішними запитами. Список школярки, у якому гроші були записані двічі, потрапив у соцмережі.

Школярка з Австралії написала різдвяний список бажань, до якого ввійшли 43 предмети на тисячі доларів, включно з Macbook Pro, косметикою Charlotte Tilbury, макіяжем Dior, парфумами Gucci, одягом Skims і багато іншим. Про це пише The Mirror.

Люди втратили дар мовлення від розкішного списку різдвяних подарунків підлітка, загальна сума яких склала близько 3000 фунтів стерлінгів (майже 142 тисячі гривень).

Список австралійської школярки включає 43 предмети, а також гроші, записані двічі. У списку дівчинка попросила товари від преміальних брендів, включно зі Skims, Drunk Elephant, Dior, Lululemon, Nike, Charlotte Tilbury й іншими.

"Мій список бажань на Різдво 20234-204. Олійка для губ Dior, Converse, блакитний пуховий жилет, Lululemon, зубні джемси, рожеві Nike dunks, шнурок, накладні вії, Macbook Pro, перстні, бодіборд, милі свічки, гроші, шовкова наволочка, крижані кулі для обличчя, продукти Charlotte Tilbury, рум'яна Rare Beauty. Пляшка для води Frank Green and Stanley, світлодіодні лампи, годинник Apple, блиск для губ Gisou, портативний зарядний пристрій, Apple airpods, шорти Nike, консилер Dior, шовкова піжама, новий Ipad, шкарпетки Nike, джинси зі широкими штанинами, Squishmallows, джинсова спідниця, туш для вій, парфуми Gucci, подарункова карта Amazon, подарункові карти Mecca, одяг Nirvana, обтяжена ковдра, піжама з блакитним кроликом 14 розміру, акрилові нігті (справжні), Skims, гроші, уггі (низькі)", — поділилася листом її тітка в соціальних мережах.

Список бажань дівчинки Фото: ambersinsane/X

Людей зачепив лист, яким родичка дівчинки поділилися на сайті X (раніше Twitter).

"Коли я був таким маленьким, у моїх різдвяних списках були тільки Call of Duty, Legos і картки Pokemon, що за фігня", — написав один хлопець.

Однак знайшлися й ті, хто став на захист дівчинки.

"Я виросла з іграшок, коли мені було 11 років. Чи означає цей список, що вона отримає все, що захоче? Абсолютно ні, але люди мають розуміти, що в 13-річних дітей можуть змінюватися смаки", — зазначила жінка.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка через дурну помилку "витратила" понад 2 млн гривень у ресторані. Вона просто хотіла показати в соцмережах фото зі своєю стравою. Жінка зробила знімок, у який випадково потрапив QR-код її столика.

Також стало відомо, що різдвяна реклама довела глядачів до сліз. Один із барів Північної Ірландії зняв ролик про самотнього літнього чоловіка, якому не вистачало спілкування. В один момент удача повернулася до нього, і він завів нові знайомства.