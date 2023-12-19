"Тупий і ще тупіший": у мережі висміяли російську фронтову машину з камуфляжем (фото)

Користувачі мережі впевнені, що цей позашляховик більше підходить для зйомок у голлівудській комедії.

Російський повнопривідний позашляховик "Буханка" став об’єктом глузувань у соціальних мережах. Користувачі порівнюють цю фронтову машину з фургоном, що з’являється у голлівудській комедії 1994 року "Тупий і ще тупіший".

"Російська "Буханка" з камуфляжним екраном на даху проти БПЛА", – підписав відповідні фотографії в X (раніше Twitter) Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики США.

Під знімками активізувались його підписники, які провели аналогії з побаченим у відомих фільмах.

"Еволюція російської машини: від фургона Скубі Ду до мобільного телефону Чубакки", "Так це ж машина з фільму "Тупий і ще тупіший". Схожість вражає", "Виглядає досить легкозаймистою", "Я теж про це подумав", – пишуть юзери у коментарях.

До слова, справжня назва "Буханки" – УАЗ-452. Він отримав свою смішну назву через зовнішню подібність до буханця хліба.

Російський позашляховик "Буханка" на фронті Фото: twitter//RALee85

У фільмі "Тупий і ще тупіший" з’являється дуже подібний фургон (Ford Econoline, 1984 року випуску), який один з головних героїв намагається переробити "під собаку", щоб розвивати власний бізнес.

Афіша фільму "Тупий і ще тупіший" Фото: X (Twitter)

Цьогоріч у листопаді в інтернеті опублікували ролик, на якому "Буханку" переслідує український дрон. Хоч озброєний водій позашляховика відчайдушно намагався втекти, йому це не вдалося.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як водій Porsche збив двох мотоциклістів, а його пасажир невдало відкрив двері автомобіля й випадково покалічив третього. Користувачі соціальних мереж сперечаються у коментарях, хто насправді винен у тому, що сталося.

До того ж ми розповідали про те, як 12-річний хлопчина за кермом викраденого навантажувача збив 10 припаркованих автомобілів у місті Енн-Арборі (Мічиган, США). Його упродовж години марно намагалися зупинити американські поліціянти.