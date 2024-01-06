Десятки поліцейських і триметрові істоти: що сталося в торговому центрі Маямі

Подія, що набуває популярності, обростає деталями, в яких йдеться про те, що торговий центр зазнав нападу загадкових істот, проте поліція заявляє, що реальність далека від цих заяв.

В Інтернеті з'явилася нова теорія змови, яка стверджує, що в торговельному центрі Майамі було помічено і згодом обстріляно прибульців зростом 3 метри. Ця сенсаційна історія швидко поширилася соціальними мережами, причому в різних повідомленнях ідеться про значну присутність поліції, припинення повітряного руху і відключення засобів масової інформації. Цей дивний на перший погляд інцидент вразив уяву багатьох, викликавши безліч публікацій та обговорень, пише IFLScience.

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Припущення про причетність інопланетян, мабуть, виникли через відеозаписи, на яких видно, як поліція активно реагує на те, що відбувається

Однак при більш уважному вивченні деталей з'ясовується, що істина не настільки вже потойбічна. Поліцейське управління Маямі пояснило, що йдеться про групу з приблизно 50 підлітків, які відмовлялися покинути район, що призвело до тимчасового закриття підприємств, поки поліція намагалася контролювати натовп. Вони підтвердили, що ніяких інопланетян не було, аеропорти не закривалися, і від громадськості нічого не приховується.

Припущення про причетність інопланетян, мабуть, виникли через відеозаписи, на яких видно, як поліція активно реагує на те, що відбувається, і як дехто вважає, що поруч із їхніми машинами перебувають великі тіньові фігури. Однак їх швидко спростували, назвавши просто тінями пішоходів і звичайною діяльністю поліції. Незважаючи на відсутність доказів позаземної активності, ця історія продовжує поширюватися, підживлювана сумнозвісною природою дезінформації в Інтернеті.

Подібний інцидент підкреслює ширшу проблему соціальних мереж, де сенсаційні та часто необґрунтовані заяви можуть швидко набирати обертів, що призводить до широкого поширення дезінформації. Швидке поширення і прийняття таких теорій демонструє силу і вплив соціальних мереж на формування громадської думки, незалежно від фактів. Це слугує нагадуванням про важливість критичного оцінювання інформації, особливо в епоху, коли гучні та скандальні заяви можуть виявитися вигадкою пари осіб.

Раніше Фокус писав про заяву вченого про те, що позаземне життя буде виявлено вже через 20 років. Британський астрофізик вважає, що в найближчому майбутньому на планетах поза Сонячною системою буде виявлено позаземне життя. Але є один нюанс.

Також Фокус писав про нову теорію походження життя на нашій планеті, яка кардинально відрізняється від наявної. Дослідники вважають, що підручники неправильно ставляться до походження життя на нашій планеті.