Втоплений у річці гаманець дивом повернувся до власниці через 29 років (фото)

Американець місяцями шукав жінку в інтернеті та нарешті знайшов за допомогою соціальних мереж.

Джеремі Бінгем з Аризони, що в США, під час сімейного запливу на каяках виловив із річки гаманець, який пролежав там 29 років. Чоловік повернув його законній власниці. Про це пише видання Mesa Tribune.

Бінгем розповів, що відпочивав на річці Солт-Рівер з братами, сестрами та синами – 17-річним Тейлором та 14-річним Закарі. В якийсь момент він побачив понівечений гаманець приблизно за 15 футів під водою біля шахти Голдфілд.

"Знайти гаманець, який пролежав у річці понад 29 років, було справжньою удачею, наче відкрив маленьку капсулу часу з картками магазинів Sears і JCPenney", – розповідає чоловік.

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Усередині також були кредитки та водійське посвідчення на ім'я Джулії Ся.

Американець місяцями шукав жінку в інтернеті і нарешті знайшов за допомогою соціальних мереж. Як з’ясувалося, вона мешкає у Чикаго.

Джеремі Бінгем з Аризони знайшов гаманець Джулії Ся Фото: David Minton

Джулія втратила гаманець у 1995 році під час відпочинку в Аризоні зі своїм тодішнім хлопцем Полом та 6-річною кузиною Метью. Її двоюрідний брат Арнольд хотів похизуватися новою вантажівкою і вирішив проїхатися річкою, але неправильно оцінив глибину. Машину віднесло течією і салон заповнився водою.

Водієві та пасажирам тоді вдалося врятуватися, але деякі речі, зокрема гаманець та фотоапарат, що висів на шиї Джулії, були втрачені.

Джеремі уже переслав їй гаманець поштою.

"Не можу дочекатися, щоб роздивитися, який він і яка там фотографія у посвідченні. Я навіть не пам’ятала, що мала кредитки", – зізналася Джулія.

До речі, це уже далеко не перший подібний випадок. Раніше Фокус писав, як загублений гаманець із грошима, в якому було 10 тисяч доларів, повернули вдячному власнику.

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