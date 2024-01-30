285-річний лимон із загадковим написом продано за 67 тисяч гривень (фото)

Цей соковитий "сувенір", ймовірно, був привезений з колоніальної Індії до Англії як романтичний подарунок від чоловіка для його коханої.

285-річний висушений лимон продали на аукціоні за неймовірну суму – 1,4 тисячі фунтів стерлінгів (близько 67 тисяч гривень). Про це пише британське видання The Sun.

Фрукт знайшли під час прибирання у будинку покійного дядька його племінники. Вони планували виставити шафу XIX століття на аукціон, сподіваючись виручити гарну ціну, тож змушені були перебрати усі речі, що знаходились всередині.

Фотографуючи раритет перед продажем, аукціоніст помітив на дні шухляди засохлий лимон завдовжки близько 5 см. На його шкірці виднівся напис: "Подарований паном П. Лу Франкіні 4 листопада 1739 року міс Е. Бакстер".

Читайте також:

Коштує мільйони: в Австрії знайшли знамениту картину, яку не бачили майже 100 років

Лише дві копії у світі: рідкісний комікс про "павучка" продали за рекордні $1,38 млн

Схованку із сотнями монет, знайдену в простирадлах під час прибирання, продали на аукціоні

За попередніми даними, цей соковитий "сувенір" був привезений з колоніальної Індії до Англії як романтичний подарунок від чоловіка для його коханої.

"Ми вирішили трохи пожартувати й виставити лимон на аукціон з очікуваною ціною в 40-60 фунтів стерлінгів (приблизно 2-3 тис. грн)", – розповів аукціоніст Девід Бреттелл.

Проте незвичайний лот викликав справжній ажіотаж серед учасників аукціону в Ньюпорті. За лимон заплатили 1,1 тисячі фунтів стерлінгів, а з комісією – 1,4 тисячі. Це при тому, що сама раритетна шафа продалася лише за 32 фунти (1,5 тис. грн).

Раритетна шафа продалася лише за 32 фунти Фото: BNPS

На думку експертів, засушений лимон встановив рекордну ціну, адже покупці більше ніколи не побачать такого лота на аукціоні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Флору Стіл із Рима, яка випадково дізналася, що брошка, яку вона купила на антикварному ринку Мідлендса в 1988 році, виявилася рідкісним вікторіанським скарбом вартістю 15 тисяч доларів (572 тис. грн).

Читайте також:

Втоплений у річці гаманець дивом повернувся до власниці через 29 років

"Все пішло шкереберть": романтик під час освідчення своїй коханій зламав пальця

"Він просто волав про допомогу": матір потрапила за ґрати через невдалий одяг для малюка