"Він просто волав про допомогу": матір потрапила за ґрати через невдалий одяг для малюка

Дворічного хлопчика до приїзду медиків помістили у патрульне авто, його вже забрали родичі.

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В американському штаті Міссісіпі поліція заарештувала 26-річну матір, дворічну дитину якої побачили майже голою у супермаркеті Walmart, коли на дворі була температура -7°C. Інцидент стався 17 січня приблизно о 10:30 ранку у місті Байрам, повідомляє WJTV.

Співробітниця супермаркету Феліція Дарлінг помітила дитину в одному памперсі й почала знімати це на відео.

Малюк був у супермаркеті Walmart в одному підгузнику Фото: WJTV

"Він просто невинна душа. Та матір кидала… холодну їжу на дитину, яка просто з сумом дивилась вниз. Здавалося, що малюк просто волав про допомогу", – розповіла Дарлінг в інтерв'ю журналістам.

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Жінка, яку пізніше звільнили за публікацію ролика, додала, що лише після зауважень інших покупців у супермаркеті матір накинула на сина своє пальто.

"Ви – мати. Дитина дає зрозуміти, ким ви є насправді. Якщо ви приходите в магазин повністю одягненою, а ваш син – ні, то це багато говорить про ваш характер і про те, що вам байдуже. Як можна прийти в Walmart повністю одягненою, знаючи, що на тебе дивиться багато людей? Вона, напевно, думала, що ніхто не втрутиться, але, знаєте, ми підійшли", – каже Дарлінг.

На опублікованому в мережі відео показано, як інша відвідувачка купує дитині одяг. Тим часом мати дивиться у свій телефон.

Інша жінка купула дитині одяг Фото: WJTV

Пізніше жінка вийшла з магазину в супроводі поліціянта. Її було арештовано й доправлено у в'язницю округу Гайндс, а хлопчика до приїзду медиків помістили у тепле патрульне авто. Малюка передали у службу захисту дітей, його вже забрали родичі.

Експерти наголошують, що батьки зобов’язані одягати дітей відповідно до погодних умов. Особливо важливо це для малюків, які не можуть попросити тепліший одяг чи сказати про дискомфорт.

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