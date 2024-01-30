Помста за розбите серце: звіринець пропонує назвати тарганів іменами колишніх коханих

За пожертву в 15 доларів на підтримку закладу учасники акції отримають сертифікат, який можна комусь подарувати чи повісити в рамочці на стіну.

Наближається День святого Валентина. Для більшості із нас це час, аби продемонструвати свої ніжні почуття до близьких. Але дехто чекає свята всіх закоханих, щоб оригінально помститися за розбите серце. Саме таку можливість пропонує зоопарк Брукфілд у Чикаго, що в США.

Звіринець оголосив благодійну акцію, в рамках якої кожен охочий може назвати таргана на честь особливої (чи не дуже) людини у його житті.

За пожертву в 15 доларів на підтримку закладу учасники отримають сертифікат з обраним ім'ям, який можна подарувати чи повісити в рамочці на стіну.

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На сайті зоопарку повідомляється, що список запропонованих імен також буде розміщено на спеціальному стенді біля вольєра з тарганами.

"Ми опублікуємо лише імена, без прізвищ. У День святого Валентина, 14 лютого, стенд представимо публіці, а фото викладемо у соцмережах", – зазначається в офіційній заяві.

Щоб долучитися до акції, потрібно заповнити спеціальну форму, обравши кому саме присвячується нове ім’я: колишньому коханому/коханій чи просто другові.

Також у сертифікаті, який разом з квитанцією про пожертву згодом перешлють учасникам акції поштою, можна вписати будь-які додаткові побажання.

"Ця акція – чудова можливість помститися без болю чи розчарування. Адже таргани живуть до 5 років, отже, згадка про цю особливу людину залишиться з вами надовго! До того ж ваші кошти підуть на догляд за тваринами", – пишуть представники зоопарку Брукфілд.

До слова, стенд з іменами оновлюватимуть до 5 лютого (17:00 год.)

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