Жінка ледь не вбила чоловіка після того, як він отримав листа від колишньої подруги (фото)

Берта Ялтер залишила на тілі чоловіка кілька великих синців і відкритих рваних ран, а також відкриті кровоточиві сліди укусів. Зміст послання не розголошується.

У США 71-річна ревнива дружина "намагалася вбити чоловіка" після того, як він отримав лист 60-річної давності від колишньої коханої. Про це пише Daily Star.

Берта і Мемо Ялтер прожили у шлюбі понад 50 років. Однак на вихідних ревнива дружина ледь не забила чоловіка до смерті після того, як він отримав листа від подруги, з якою зустрічався в підлітковому віці. За це жінку заарештували.

71-річна Берта Ялтер із Маямі-Біч, штат Флорида, скоїла жорстокий напад на свого чоловіка, Мемо Ялтера, у неділю (28 січня). Жінку заарештували й звинуватили в замаху на вбивство другого ступеня, нанесенні побоїв літній людині за обставин, що обтяжують і підтасовуванні свідків або жертв.

Це сталося після того, як чоловік отримав поштою лист від колишньої подруги, з якою він зустрічався в підлітковому віці. Його зміст не розголошується. Ревнива дружина залишила на тілі чоловіка кілька великих синців і відкритих рваних ран, а також відкриті кровоточиві сліди укусів, ідеться в судових документах. Повідомляється, що американка намагалася задушити чоловіка подушкою і забрати в нього телефон, щоб він не зміг звернутися по допомогу.

Жінку заарештували Фото: Local10

Мемо зателефонував до поліції, заявивши, що дружина намагалася його вбити. Попри те, що жінка на певний час забрала телефон чоловіка, йому вдалося записати частину епізоду, який вдалося переглянути поліції. У понеділок літній жінці було наказано не контактувати з чоловіком до закінчення слухань у середу. Громадський захисник намагався домогтися від судді Еллен Сью Вензер пом'якшення звинувачень, стверджуючи, що Берта не намагалася вбити свого чоловіка. Вона постановила залишити більш серйозні звинувачення чинними, і станом на ранок середи дружина Мемо залишалася у виправному центрі Тернер Гілфорд Найт.

Раніше Фокус повідомляв, що американка вкрала у сім'ї візок з конем, припаркований біля супермаркету. Однак втекти від правосуддя у викрадачки не вийшло. Співробітники поліції знайшли підозрювану в одному з найближчих готелів.

Також стало відомо, що чоловік потрапив за ґрати через орфографічну помилку. Спочатку Гері Янг заперечував свою провину, але потім співробітники поліції попросили його написати слово, яке він постійно писав із помилкою.