Запізнився: пасажир вибіг на злітно-посадкову смугу, доганяючи свій літак (відео)

Правоохоронці повідомили, що чоловік мав квиток та самовільно вибіг через службові двері аеропорту.

В аеропорту Лос-Анджелеса, що в США, сталась надзвичайна ситуація: пасажир, який запізнився на свій рейс, вибіг на злітно-посадкову смугу. Про це повідомляє видання Mirror.

На відео, опублікованому в YouTube, можна побачити чоловіка, який біжить поруч з літаками Singapore Airlines та American Airlines, що йдуть на зліт.

"Я побачив, як хтось вибігає на злітно-посадкову смугу. Ви можете в це повірити? І тут раптом з'являється поліція, все кишить", – зазначив автор короткого ролика в соцмережах.

Після цього до термінала Бредлі Вест, де обслуговуються міжнародні та внутрішні рейси, прибули співробітники поліції й затримали порушника.

Правоохоронці повідомили, що пасажир мав квиток та самовільно вибіг через службові двері аеропорту.

Невідомо, чи вплинув цей інцидент на роботу аеропорту.

Пасажир запізнився на свій рейс Фото: Twitter

До слова, аеропорт Лос-Анджелеса – один з найбільш завантажених аеропортів світу. Там навіть є окремий приватний термінал, де гостей обслуговують за найвищим розрядом. The Private Suite обладнаний власною зоною митного контролю, а також окремими виходами на посадку, тож пасажирам не доводиться стикатися зі звичайними чергами чи натовпами. Окрім того, клієнти отримують приватний номер з двоспальним ліжком, окремою ванною кімнатою і навіть коморою для їжі, щоб підкріпитися перед довгим перельотом.

До речі, курйозні випадки в аеропортах трапляються чи не щодня.

Раніше Фокус писав про те, як 43-річного Крістофера Томсона з Великої Британії зняли з літака через хуліганство на борту, а також образу пілота. Перед вильотом з аеропорту Манчестера п’яний Крістофер, який разом з дружиною летів на медовий місяць, почав курити електронну сигарету в салоні й не зважав на зауваження членів екіпажу.

Крім того, курйозний випадок стався із рейсом авіакомпанії Virgin Atlantic за маршрутом Нью-Йорк – Манчестер. За кілька хвилин до зльоту наляканий пасажир помітив, що на крилі літака немає кількох гвинтів, і вирішив повідомити про це екіпажу. Рейс було скасовано для проведення додаткового технічного огляду, щоб інженери мали час для перевірок.