Подарунок у кузові: чоловік проїхав майже 140 км, щоб показати перший сніг правнуку (відео)

Расс Фурс і Керол Нельсон їхали майже дві години, щоб відвідати свого онука і його нещодавно народженого сина. Подружжя захопило із собою незвичайний подарунок.

У США Расс Фурс і Керол Нельсон проїхали 86 миль (138,5 км) до Гантінгтон-Біч у Каліфорнії зі снігом у кузові пікапа, щоб здивувати свого нового правнука Картера, який ніколи раніше не бачив снігу. Зворушливе відео показала мама хлопчика, опублікувавши його в TikTok.

Ролик став вірусним і швидко набрав понад 14,3 мільйона переглядів.

Сімейна пара проїхала 86 миль (138,5 км) зі снігом у кузові своєї вантажівки, щоб уперше показати його своєму правнуку. Расс Фурс і Керол Нельсон їхали майже дві години.

Подружжя нещодавно стало прабабусею і прадідусем втретє після того, як у їхнього онука 31-річного Алекса Чейверса та його дружини 25-річної дружини Джессі Руд народилася третя дитина. Вони планували відвідати його сім'ю, тому, коли випав перший сніг, вирішили привезти його до них.

Расс, лейтенант поліції у відставці, вирушив із Лейк Ерроухед у Каліфорнії (США) в Гантінгтон-Біч (Каліфорнія) на своєму пікапі, заваленому снігом.

"Він заповнив приблизно 75 відсотків багажника пікапа, тож ми припускаємо, що снігу було близько 600-700 фунтів. Дитина ніколи раніше не бачила снігу, а вони все одно приїхали до нас у гості, тож вони привезли його, щоб усі діти могли погратися", — розповіла мама хлопчика.

Картер, якому тоді був рік, і його брати та сестри Джейкоб і Адам Чейверс, яким тоді було 10 і 9 років, були в захваті.

"Усім дітям дуже сподобалося. Вони грали в сніжки, бігали навколо, ми навіть побудували маленького сніговика. Картер відчув сніг і був у захваті. Він сміявся і врешті-решт навіть кинув маленький сніжок у своїх старших братів", — додала вона.

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