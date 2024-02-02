Набрид колір: жінка через 2,5 роки повернула диван у магазин без чека (відео)

Джекі Нгуєн отримала повну суму, яка на той момент становила 900 доларів. Незвичайний вчинок жінки викликав хвилю обговорення в соцмережах.

Мешканка Сіетла (США) стала відома громадськості після того, як заявила, що випробувала на собі ліберальну політику повернення товарів компанії Costco, повернувши диван, який прослужив їй два з половиною роки. Своєю історією жінка поділилася в TikTok.

Джекі Нгуєн пояснила глядачам, як вона нервувала, повертаючи диван без чека, і зазначила, що було страшно йти в магазин із "гігантською покупкою".

"Він мені просто більше не подобався. Нам просто більше не подобається колір", — сказала американка у відеоролику на TikTok, який з моменту публікації 23 січня переглянули майже 3 мільйони разів.

За словами Нгуєн, продавець був люб'язний і не переймався тим, що в неї немає чека і документів. Жінка знала день, коли вона купила диван, тому співробітник Costco зміг перевірити покупку і повернути їй повну суму, яка на той момент становила 900 доларів. Зараз диван продається за 1 500 доларів.

Коли співробітник Costco запитав Нгуєн, чому вона повертає річ, жінка відповіла, що диван їй просто більше не подобається.

"І вони повернули нам гроші, повністю повернувши їх на карту", — додала вона.

У віддаленому пості Нгуєн розповіла, що в Costco їй повідомили, що після повернення такі предмети або передають як дарунок, або перепродають, або повертають виробнику для отримання податкового вирахування, або відновлюють.

"Купуйте меблі в Costco, дівчино. Ви зможете повернути їх, коли вони вам більше не сподобаються", — каже Нгуєн наприкінці відео.

Коментарі до ролика Нгуєн були відключені, оскільки, за словами американки в подальшому відео, вона отримала повідомлення з погрозами. Багато інших користувачів також зняли відеовідповіді на історію Нгуєн, причому одну з них подивилися понад два мільйони разів.

"Це просто… неправильно. Ви використовували щось, любили це разом із дітьми, тваринами і всією сім'єю, користувалися цим два з половиною роки, і тільки через те, що в політиці цього магазину є невелика лазівка, ви вважаєте, що це нормально повернути диван і отримати за нього повне повернення грошей. За вживану річ, з якою все було в порядку?" — сказала у своєму відповідному відео користувачка TikTok @voiage_beauty.

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