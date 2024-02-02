Наречена попередила гостей, що їм треба самим платити за квіти та їжу на весіллі

Дівчина, яку запросили на "бюджетне весілля", була приголомшена після того, як її подруга сказала їй заплатити за себе. Її розповідь викликала бурхливі суперечки у соцмережах.

Одна подружка нареченої розповіла, як її подруга наполягла на тому, щоб вона сама замовила собі квіти, а гості платили за їжу у день весілля. Жінка розповіла про це на Reddit, запитавши поради у користувачів форуму.

Подружка нареченої залишилася спантеличеною після того, як її подруга повідомила, що вона повинна сама оплачувати їжу та квіти на її весіллі.

"Це вперше, коли мене попросили бути подружкою нареченої. Я знала, що чекають деякі фінансові витрати (сукня, проїзд, нігті тощо), але не очікувала, що такі речі, як їжа чи квіти, не будуть надані", — написала вона.

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Визнавши, що "бюджетне весілля" цілком зрозуміле з огляду на нинішній економічний клімат, вона розповіла, що всім гостям, присутнім на урочистості, було сказано, що вони повинні самі сплатити за свою їжу, а подружки нареченої — за свої квіти. Дівчина запитала поради у користувачів форуму і чи потрапляли вони у подібні ситуації. Багато людей були здивовані таким рішенням нареченої.

"Це ненормально. Я чудово розумію бюджетні весілля, але або вони платять за квіти, або у вас їх немає. Це взагалі не входить до обов'язків подружки. Навіть не варто згадувати про те, що всі повинні платити за їжу. Наче це одна з мінімальних речей, яку забезпечує пара. Просто їжа";

"Це витрати нареченої: букет, квітковий спрей або одна ромашка";

"Не купуйте квіти. Це абсолютно абсурдне і дешеве прохання. Воно огидне".

Деякі користувачі зазначили, що це лише початок "викачування фінансів".

"Це тільки початок прохань про гроші. Далі буде весільний душ і подарунок, тижневий дівич-вечір з оплатою їжі та напоїв нареченої, репетиційна вечеря, подарунок у день весілля, вечірка після весілля, пізній сніданок наступного дня...", — написав один з них.

Раніше Фокус повідомляв, що схожі, як дві краплі води, сестри зустрічаються з братами-близнюками. Дівчата стали інтернет-сенсацією після того, як поділилися історією своїх відносин. Нині вони активно ведуть свої соцмережі.

Також стало відомо, що жінка розлучилася з чоловіком через 48 годин після весілля. Чоловік на ім'я Джейк почав дивитися відео із весільними розіграшами напередодні весільної церемонії і попри обіцянку не робити нічого подібного, проігнорував прохання коханої.