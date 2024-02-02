Чоловік прожив 25 років у будинку, не підозрюючи про таємну кімнату на горищі (фото)

Чоловік виявив, що дерев'яні дошки приховують секрет, коли прибирав на зберігання деякі непотрібні речі.

Чоловік поділився світлинами "потайної кімнати" на горищі, на яку він натрапив після 25 років життя у своєму будинку. Про цю історію згадав британський таблоїд The Mirror після того, як користувач Figggo8 показав знімки на популярному форумі Reddit.

Подивившись на "страшні фото", багато людей просили чоловіка залишити все як є.

Чоловік був вкрай здивований після того, як виявив на горищі потайну кімнату, проживши у будинку 25 років. Він виявив, що дерев'яні дошки приховують секрет, коли прибирав на зберігання деякі непотрібні речі. Відсунувши одну з них убік, власник будинку побачив прихований простір, в якому було павутиння, осині гнізда та кілька рамок для світлин.

"Щойно виявив потайну кімнату на горищі, проживши в цьому будинку 25 років. Усередині є кілька рамок, але я не можу до них дістатися", — написав він.

Всередині чоловік знайшов нове місце для зберігання речей Фото: Reddit Усередині було кілька рамок Фото: Reddit

Через деякий час чоловіку вдалося отримати доступ до кімнати, але він був розчарований, виявивши, що фоторамки були порожні. Вражені його знахідкою користувачі форуму влаштували обговорення, намагаючись зрозуміти, що можна зробити з цим приміщенням. Одні казали, що перетворили б його на таємний барліг для неодружених, інші — що просто скористалися б додатковим місцем для зберігання речей.

Чоловік зсунув одну із дощок Фото: Reddit Чоловік знайшов приховану кімнату Фото: Reddit

Проте знайшлися люди, які знайшли у цьому містичний слід.

"Залишіть це у спокої. Не беріть звідти нічого, що там лежить. Якщо вже взяли, покладіть назад. Нам не потрібно більше прокльонів, чуми, пандемій, чого завгодно. Поверніть все на місце, залиште все як є", — написав один із них.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка помітила на старій родинній світлині таємничу фігуру. Емі Хоурилук відправила свого сина Лео до лікаря після того, як він розповів їй про моторошну людину у спортивному костюмі. Через роки жінка зрозуміла, що помилялася.

Також стало відомо, що блогер побачив на камері "таємничу фігуру" у занедбаній лікарні. Усередині будівлі міський дослідник побачив речі, які налякали його та знімальну команду. Проте глядачі розділилися на 2 табори. Одні були налякані побаченим, інші не вірили, що будинок покинули.