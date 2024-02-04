Приватний детектив розповів, де потрібно шукати приховані камери в орендованому житлі

Аарон Бонд, який займається різними розслідуваннями, дав кілька порад про те, як захистити свій особистий простір.

Приватний детектив розповів про те, як знайти приховані камери в орендованих квартирах або будинках і що потрібно робити, якщо ви виявили секретний пристрій. Про це пише The Mirror.

Є місця, де багато людей очікують побачити камери відеоспостереження, але це точно не стосується готелів або житла, яке здають в оренду на Airbnb. Однак останніми роками зростає кількість користувачів сервісу, які виявляють приховані камери у своїх квартирах, що здаються в оренду, це викликає побоювання щодо безпеки та конфіденційності. Один із господарів орендованого будинку навіть зізнався, що використовував гаджети для запису гостей і обмінювався з іншими користувачами відеороликами еротичного характеру.

Аарон Бонд, приватний детектив із компанії BondRees, яка займається найрізноманітнішими справами (від пошуку родичів, які давно зникли, до з'ясування невірності чоловіка) вирішив пролити світло на "ситуацію зі стеженням". Він попереджає, що приховані камери зазвичай можна знайти в таких місцях як туалети й роздягальні.

"Камери в таких місцях використовують для того, щоб сфотографувати вас у компрометувальних позах, тому часто їх розташовують високо або низько, щоб отримати найкращий кут огляду. Якщо щось здається вам недоречним, просто залиште це місце та повідомте про об'єкт владі", — сказав він.

Ілюстративне фото Фото: Bridenstine

Але якщо йдеться про готель або житло на Airbnb, Бонд рекомендує оглянути будильники, лампи, дзеркала, повітряні фільтри, телевізори та невинні на вигляд книги на вітринах — у всіх цих предметах можуть бути маленькі камери. За його словами, варто побоюватися предметів, які розташовані в неприродному положенні, а також будь-яких невеликих отворів у речах або стінах.

"Якщо ви підозрюєте, що натрапили на прихований пристрій, ви можете використовувати свій телефон для підтвердження, піднісши його до об'єкта, щоб побачити, чи викликає він дзижчання. Ви також можете використовувати ліхтарик на вашій камері в тьмяно освітленій кімнаті, щоб виявити скло на об'єктиві камери", — додав детектив.

Представники Airbnb стверджують, що дотримуються суворих правил, що регулюють використання будь-яких записувальних пристроїв в оголошеннях, і господарі зобов'язані повідомляти про наявність будь-якого пристрою спостереження в громадських або загальних місцях в описі оголошення.

Раніше Фокус повідомляв, що в покинутому маєтку, безлюдному майже 50 років, знайшли старовинні листи й записки. На дверцятах однієї з шаф висіла червона сукня, через яку порожній будинок і отримав своє прізвисько, але це далеко не єдина річ, що залишилася від останніх власників.

Також стало відомо, що чоловік прожив 25 років у будинку, не підозрюючи про таємну кімнату на горищі. Він виявив, що дерев'яні стельові дошки приховують секрет, коли прибирав на зберігання деякі непотрібні речі.