Не всі герої носять костюм: відвідувачі сауни на воді врятували людей із машини, що тонула (відео)

Коли машина пішла на дно, двоє пасажирів змогли вилізти з салону й опинилися на даху авто. У цей момент пліт із сауною вже прямував до них.

У Данії відвідувачі плавучої сауни в норвезькому фіорді врятували двох людей, чий автомобіль Tesla занурився у воду. Про це пише AP.

Не всі герої носять плащі. Деякі взагалі нічого не носять. Огорнувшись лише рушниками, відвідувачі плавучої сауни в норвезькому фіорді рятували двох людей, чия машина впала у воду.

У четвер, 1 лютого, автомобіль Tesla з'їхав із причалу в Акерсшусстранді, районі, де кораблі пришвартовуються біля підніжжя мальовничої середньовічної фортеці та замку норвезької столиці Осло. Очевидець події розповів, що бачив, як автомобіль зупинився, а потім раптово прискорився й опинився у воді. Місцеві ЗМІ повідомляють, що водій думав, що його транспортний засіб перебуває на стоянці, коли натиснув на педаль газу.

Пізніше автомобіль змогли дістати з води Фото: SWNS

Коли машина пішла на дно, двоє пасажирів змогли вилізти із салону й опинилися на даху машини. У цей момент пліт із сауною вже прямував до них.

"Я дав повний газ у бік людей, які вилазили з машини, і дістався до них якраз у той момент, коли машина пішла на дно. За допомогою двох гостей у рушниках ми підняли їх на борт. Вони зігрілися в сауні", — розповів шкіпер Ніколай Нордал.

Пізніше автомобіль змогли дістати з води.

Видання зазначає, що дерев'яні плоти-сауни, які курсують по фіорду в Осло, працюють на електриці, що дає змогу людям спокійно займатися улюбленою скандинавською розвагою, насолоджуючись природною красою місцевості й, можливо, занурюючись у крижану воду.

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