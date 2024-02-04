Відчуває запах і смак: сліпий чоловік поділився тим, що він "бачить" у своїх снах (відео)

Сліпий від народження чоловік стверджує, що його сни відрізняються від того, що бачать зрячі люди під час відпочинку. Його розповідь викликала великий ажіотаж у соцмережах.

Кінокритик Томмі Едісон, який народився сліпим, поділився в соціальних мережах тим, що він бачить уві сні, змусивши людей замислитися про свої власні мрії. Ролик зі своєю розповіддю чоловік опублікував в Instagram.

Сліпа від народження людина, розповіла про те, як вона "бачить" сни. Кінокритик Томмі Едісон часто відповідає в Instagram на запитання своїх 115 тисяч підписників про його стан. Чоловік зазначив, що одне з найпопулярніших запитань, яке йому ставлять, це як сліпі люди бачать сни.

"Я сліпий від народження, тому ніколи нічого не бачив у своєму житті. Я думаю, що, оскільки мені не знайомий реальний світ, моя підсвідомість теж не знає, як це. Тож ні — я не бачу уві сні. Для мене це відбувається так, як відбувається моє життя: запах, звук, смак, дотик — ось і все. Так уже влаштоване наше життя: ви бачите в житті, отже, очевидно, це ж ви бачите й уві сні", — розповів Томмі.

За його словами, сни — це просто гра підсвідомості людини із самою собою. Томмі також зазначив, що йому часто сняться сни, у яких він опиняється в різних місцях.

"Раптово мені виповнюється 7 років, дивно, але в цьому й полягають веселощі снів, правильно? Це не як у телевізорі, коли арфа починає грати — мої денні сни круті, і я люблю їх відчувати", — додав кінокритик.

Така розповідь про сновидіння викликала чималий ажіотаж, і багато глядачів були заінтриговані, бажаючи дізнатися більше.

"Зачекайте, а уві сні можна відчувати запахи й дотики? Я не можу — я тільки бачу та чую", "Мені цікаво: фільми жахів страшніші, коли в них немає візуального ряду? Музика та напруга здаються такими важливими у фільмах жахів", "Багато хто з нас з таким нетерпінням і цікавістю чекає, коли ж ви дізнаєтеся, яке ваше життя", — писали люди в коментарях до відео.

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