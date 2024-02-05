Чоловік знайшов у мішку рідкісну монету, яка коштує 9 тисяч євро (фото)

Незвичайне відкриття сталося завдяки уважності волонтера у благодійному магазині в Лондоні.

70-річний пенсіонер і колекціонер монет Джон Тернер з Великої Британії виявив срібну монету датовану 1813 роком, коли перевіряв мішки з пожертвами. Інтуїція підказала чоловікові, що знахідка може мати колекційну цінність. Про це пише британський таблоїд The Sun.

"Сортуючи та оцінюючи дрібні предмети, я помітив невелику річ сріблясто-сірого кольору з написом "Новий Південний Уельс 1813 року, п'ятнадцять пенсів". Пізніше в інтернеті знайшов дві такі монети, що продавалися за ціною від 30 до 50 фунтів стерлінгів", – розповідає Джон.

Проведена експертиза підтвердила, що це 15 пенсів з Нового Південного Уельсу – одна з перших монет, викарбуваних в Австралії. Подібні раритети були переплавлені у 1840-х роках, тому збережені примірники є вкрай рідкісними та коштовними.

15 пенсів з Нового Південного Уельсу – одна з перших монет, викарбуваних в Австралії. Фото: Apex

На жаль, мішок, в якому лежала монета, не було позначено як пожертву, тому неможливо з'ясувати, хто саме приніс її до магазину в передмісті Лондона.

"Я почав колекціонувати британські монети, коли був підлітком, а пізніше також збирав гроші британської імперії, тож у мене вже були певні знання, на які я міг спиратися. Також я багато чого навчився, займаючись волонтерством", – додає Джон.

Підозріло рідкісна знахідка викликала сумніви, тому він звернувся по допомогу до керівництва. Зрештою монету передали експертам, які підтвердили її автентичність та високу вартість.

Мішок, в якому лежала монета, не було позначено як пожертву, тому неможливо з'ясувати, хто саме приніс її до магазину в передмісті Лондона. Фото: Apex

Аукціонний дім Noonans оцінив знахідку у 5-7 тисяч фунтів стерлінгів (орієнтовно 6-9 тисяч євро). Вторговані кошти Джон передав благодійній організації Oxfam, де він волонтерить вже 10 років. Співробітники подякували колекціонерові за щедрість, адже ці гроші допоможуть їм профінансувати важливі проєкти по боротьбі з бідністю.

Представник аукціонного дому Noonans Тім Вілкс підкреслив, що попит на ранні австралійські монети залишається високим, тож він сподівається, що продаж 6 лютого буде успішним.

Аукціонний дім Noonans оцінив знахідку у 5-7 тисяч фунтів стерлінгів. Фото: Apex

Нагадаємо, раніше Фокус писав про колекціонера військової техніки Ніка Міда з Нортгемптоншира, який знайшов у танку золоті злитки. Чоловік похизувався цінним трофеєм й офіційно передав його представникам влади.

Крім того, статуя грецького бога, яка зникла за таємничих обставин майже 30 років тому, несподівано знайшлась у дворі жителя міста Луїсвілл в американському штаті Кентуккі.