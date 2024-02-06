Відома акторка інсценувала свою смерть: їй все пробачили, коли дізнались правду (фото)

Зірка Боллівуду Пунам Панді врешті вибачились за скоєне й пояснила мотив свого несподіваного вчинку.

Відома індійська акторка та модель Боллівуду Пунам Панді опинилася в епіцентрі скандалу після того, як на її сторінці в Instagram з'явилося повідомлення, що вона померла від раку шийки матки.

"Сьогоднішній ранок важкий. З глибоким сумом повідомляємо, що ми втратили нашу кохану Пунам від раку шийки матки. Кожна людина, яка коли-небудь контактувала з нею, відчувала любов і доброту. У цей скорботний час просимо залишити нас наодинці, щоб згадувати її з теплотою за все, що ми пережили разом", – йшлося в дописі.

Ця новина викликала шок і співчуття з боку фанатів та колег Панді. Проте незабаром з'ясувалося, що це повідомлення було повністю вигаданим.

У неділю, 4 лютого, Панді опублікувала відео, в якому заявила, що жива і здорова. Акторка пояснила, що фейкова новина про її смерть була створена, аби привернути увагу до проблеми раку шийки матки в Індії.

"Я жива. Я не померла від раку шийки матки. Але, на жаль, ця хвороба забрала життя сотень й тисяч інших жінок", – заявила вона.

Громадськість різко засудила такий вчинок зірки. Багато хто вважає неприпустимим жартувати на подібні теми заради реклами. Особливе обурення викликало те, що чимало людей справді переживали та почали її оплакувати.

Сама Панді, а також маркетингові компанії, які стояли за цією акцією, врешті вибачилися за скоєне. Втім, репутація акторки серйозно постраждала.

"Ми хотіли б попросити вибачення – особливо перед тими, хто сам з цим зіткнувся або переживав такий досвід з близькою людиною", – сказано в офіційній заяві.

Однак багато хто втратив довіру до Панді й не сприйматиме наступні її спроби привернути увагу до проблем зі здоров'ям.

"Це буквально перетворилося на жарт для тих, хто пережив рак. Огидно"

"Наступного разу люди не сприйматимуть вас серйозно, ви просто зруйнували весь ваш авторитет"

"Ганебний вчинок заради дешевої реклами. У будь-якому випадку, RIP заздалегідь"

Однак чимало підписників дякують їй за привернення уваги до серйозної проблеми.

"Якщо цей вчинок допоможе врятувати бодай одне життя, то воно було того варте", – написав у коментарях один з підписників.

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