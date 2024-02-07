В Росії генерал-лейтенанта прийняли за безхатченка і кинули до буцегарні, — ЗМІ (відео)

Олег Завгородній разом з колегою, теж генералом, викликали в готель дівчину та влаштували нетверезі перегони у коридорі. Співробітники, щоб вгамувати посадовців, звернулися до Росгвардії.

В Росії під час службового відрядження до Калінінграду "відзначився" генерал митної служби Олег Завгородній. Він хильнув зайвого, влаштував дебош в 5-зірковому готелі і опинився в буцегарні. Про це повідомляє телеграм-канал "Військовий кур'єр", а в мережі з'явилося відео з поліції, де фігурує генерал.

"Знайомтесь, це — російський генерал-лейтенант Олег Завгородній, який перебуває на посаді начальника Головного управління тилового забезпечення митної служби РФ. Він поїхав у відрядження у Калінінград, де, хильнувши для хоробрості, напав на співробітників готелю. Його "скрутили" силовики і як п'яного безхатченка, а не "достойного" офіцера, кинули до буцегарні", — йдеться в повідомленні.

Більше деталей про інцидент з генералом розповіло російське видання ASRTA.

Зазначається, що начальник управління тилового забезпечення генерал-лейтенант Олег Завгородній приїхав до Калінінграда на нараду за підсумками оперативно-службової діяльності та зупинився у п'ятизірковому готелі Crysal House. Там, разом із головою делегації, заступником керівника ФМС Росії генерал-полковником Струковим, він випив.

"Чиновники викликали дівчину за викликом, за якою ганялися по готелю, поки охорона не викликала Росгвардію", — йдеться в повідомленні.

Генерала забрали до відділення поліції і "заспокоїли", скувавши в кайданки. Там він взяв на сміх правоохоронців, оскільки мичав щось незрозуміле, погрожував, буцався ногами і совався по підлозі.

Інцидент закінчився тим, що хтось таки упізнав у "безхатченку" вискокопоставленого генерала і його відпустили без складання протокола.

Нагадаємо, що російського туриста з дамою серця віддухопелили працівники готелю у Туреччині.

Раніше в скандал в РФ потрапив заступник головнокомандувача Сухопутних військ Олександр Матовніков. В мережу потрапило відео, де голий генерал, розмахуючи рушником, танцює стриптиз.