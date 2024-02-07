Капсула часу: загублений гаманець з цінними речами повернувся до жінки через 40 років (фото)

Всередині гаманця зберігались дитячі фотографії, свідоцтво про народження, кредитки та імміграційні документи.

Загублений гаманець повернули жінці з провінції Онтаріо (Канада) аж через 40 років після зникнення. Його у вентиляційній шахті Eaton Centre знайшов слідчий Ендрю Медлі, який займався там пошуком доказів в іншій справі. Про неймовірний випадок написало видання CBC.

"Я разом з колегою витягнув і відкрив гаманець. Спочатку ми подумали, що йому, можливо, кілька років, і були просто шоковані тим, наскільки добре там все збереглося", – розповідає Медлі.

Чоловік каже, що вирішив подивитися на стелю в пошуках зачіпок задля розслідування іншої справи, над якою він активно працював, і раптом помітив гаманець з квітковим принтом, затиснутий між вентиляцією та отвором у стіні.

"Було цілком очевидно, що хтось поклав його туди навмисно", – додав він.

У гаманці зберігались цінні речі, зокрема дитячі фотографії, свідоцтво про народження, кредитки та імміграційні документи. Фото: Instagram

У гаманці зберігались цінні речі, зокрема дитячі фотографії, свідоцтво про народження, кредитки та імміграційні документи. Також деякі дрібнички, як купони на відвідування канадської "Країни чудес" та картка з бібліотеки Торонто.

Медлі повернувся у свій готельний номер і почав розшукувати власницю гаманця.

"Хоча знімки були зроблені 40 років тому, деякі риси обличчя не так сильно змінюються з часом. Тож я знайшов у Facebook схожу людину, яка мала таке ж ім’я", – пояснює слідчий.

Дочка власниці гаманця, Ванесса Остін, не пам"ятає, як саме він був втрачений Фото: Instagram

Дочка власниці гаманця, Ванесса Остін, не пам’ятає, як саме він був втрачений, але вони з мамою часто відвідували Eaton Centre.

"Ми не могли повірити. Це як капсула часу. Гаманець так добре зберігся, що, очевидно, ніхто не торкався його протягом 40 років", – сказала Остін.

До речі, це уже далеко не перший подібний випадок. Раніше Фокус писав, як загублений гаманець із грошима, де було 10 тисяч доларів, повернули вдячному власнику. Його загубив пасажир, який рано вранці прилетів у міжнародний аеропорт Бен-Гуріон, а потім сів на поїзд до Тель-Авіва.

Крім того, ми розповідали про колекціонера військової техніки Ніка Міда з Нортгемптоншира, який знайшов у танку золоті злитки. Чоловік похизувався цінним трофеєм й офіційно передав його представникам влади. Але тепер шкодує про свій необдуманий вчинок, бо залишився без копійки.