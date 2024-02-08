Рекорд під загрозою: чоловік витратив 8 років на створення Ейфелевої вежі з 700 тисяч сірників

Річард Плауд мріяв побити світовий рекорд, але зробив невелику помилку. Чоловік розповів подробиці та поділився своїми переживаннями.

Річард Плауд із Франції провів вісім років, ретельно збираючи 706 900 сірників, щоб зробити 23,6-футову (трохи більше ніж 7 метрів) модель Ейфелевої вежі, легко побивши чинний рекорд на 2 фути (60 см). Однак тепер його досягнення опинилося під загрозою. Про це пише NBC News.

За словами Плауда, минулого тижня у Книги рекордів Гіннеса були погані новини для нього. Він використав не той тип сірників, щоб претендувати на рекорд, тому що їх не було в продажу.

"Судді винесли свій вердикт, не побачивши мою вежу в реальності", — написав він у Facebook.

Чоловік зазначив, що представники Книги рекордів Гіннеса сказали йому, що однією з умов було те, що сірники мають бути доступні в продажу для будь-якої людини і не можуть бути розрізані, розібрані або спотворені до невпізнання.

"Оскільки сірники не були доступні в продажу і не були розпізнані як сірники, мене дискваліфікували. Велике розчарування, прикрість і нерозуміння. Вони кажуть мені, що 706 900 сірників, встромлених один за одним, не підходять? І вони занадто порізані до невпізнання? Очевидно, англійці дійсно інші, але не ображайтеся на них", — повідомив він.

Річард Плауд із Франції провів вісім років Фото: Instagram

Втомившись від купівлі сірників у супермаркеті та ручного витягання сірчаних голівок з кожного, Плауд уклав угоду з виробником, щоб купувати їх уже очищеними.

"Коли я відкрив їх, це було схоже на Різдво", — розповів він в інтерв'ю Le Parisien.

Видання зазначає, що попри зручність, такий вибір сірників, які не можуть бути куплені звичайними покупцями в магазинах, схоже, зруйнував мрію француза про світовий рекорд. Хоча Плауд стверджує, що рахунки за сірники, а також свідчення незалежних спостерігачів доведуть, що його рекордна спроба була в рамках правил.

Пізніше представники Книги рекордів Гіннеса повідомили ЗМІ, що вони, можливо, були "надто суворі" в оцінці цієї спроби й переглянуть її.

Чинний рекорд належить Туфіку Дахеру з Лівану, чия Ейфелева вежа із сірників сягнула 21,4 фута (6,3 метра) заввишки 2009 року. Він використав 6 мільйонів сірників.

Плауд розпочав роботу у своїй вітальні в грудні 2015 року і закінчив 27 грудня минулого року, у 100-літню річницю від дня смерті Гюстава Ейфеля, французького інженера-будівельника, який прославився вежею в Парижі, що носить його ім'я.

Раніше Фокус повідомляв, що будівельники пробили дах нового будинку ліхтарним стовпом. Химерна конструкція перекосила дах будинку. Представники будівельної фірми думали, що цей "унікальний фрагмент дизайну" сподобається людям.

Також стало відомо, що жінка через 2,5 року повернула диван у магазин без чека. Джекі Нгуєн отримала повну суму, яка на той момент становила 900 доларів. Незвичайний вчинок жінки викликав хвилю обговорення в соцмережах.