У Парижі терміново евакуювали людей з Ейфелевої вежі (відео)

На місце приїхали сапери та поліція. Вони прочісують території в пошуках небезпечних предметів.

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12 серпня в Парижі невідомий зателефонував у поліцію і повідомив про те, що в Ейфелевій вежі закладено бомбу, повідомляє Reuters. Після дзвінка туристів і всіх, хто перебував усередині вежі, а також біля неї, евакуювали в терміновому порядку.

SETE, орган, який управляє цим місцем, повідомив, що експерти зі знешкодження бомб, а також поліція прочісують територію, зокрема ресторан, розташований на одному з поверхів.

"Це звичайна процедура в подібних ситуаціях, яка, однак, трапляється рідко", — сказала прессекретарка.

Відвідувачів було евакуйовано як із трьох поверхів, так і з площі під пам'ятником.

За словами очевидця, жодної паніки чи поспіху під час евакуації не було. Він висловив думку, що виклик, найімовірніше, був хибним, і вже незабаром туристи отримають можливість повернутися до об'єкта.

З огляду на події останніх місяців, місцеві правоохоронці побоюються, що такі дзвінки можуть бути не тільки жартами. Як відомо, не так давно країна пережила тижні протестів, насильства та масових заворушень після того, як президент без голосування проштовхнув спірні пенсійні форми через парламент і підвищив пенсійний вік на два роки, до 64 років. Нині перед країною стало ще більше викликів після військового перевороту в Нігері та антифранцузьких повстань.

Ейфелева вежа є культовою будовою французької столиці, і щодня тут бувають тисячі туристів, які не тільки фотографуються на її тлі, а й піднімаються на оглядовий майданчик.

Будівельні роботи на вежі почалися в січні 1887 року і були завершені 31 березня 1889 року. Під час Всесвітньої виставки 1889 року її відвідали два мільйони людей.

Раніше Фокус писав, що президент Франції Емманюель Макрон був помічений на відпочинку з дружиною на яхті. Пара насолоджувалася спільним проведенням часу на Французькій Рив'єрі.