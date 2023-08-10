Макрон відпочив на Французькій Рив'єрі зі своєю дружиною: фото пари потрапили в мережу

На думку оглядачів, останній рік був непростим для Макрона, тому відпочинок — це те, чого він вкрай потребував.

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45-річний президент Франції Емманюель Макрон разом із дружиною Бріжит відпочив на яхті на півдні Франції, на борту розкішної яхти біля мальовничих берегів острова Поркероль, і папараці, які зуміли зробити кілька знімків першої пари країни, мимоволі продемонстрували ніжні стосунки між подружжям, яке навіть вдалині від публіки має вигляд закоханих та зберігає в шлюбі ніжність і повагу, пише Daily Mail.

Глава держави виглядав розслаблено в одних шортах для купання, демонструючи свій прес. Він про щось розмовляв із Бріжит, тримаючи її ногу, а пізніше одягнув маску для снорклінгу, перш ніж пірнути під воду. Політик також покатався на гідроциклі.

70-річна Бріжит була в чорно-синьому костюмі для купання і білій бейсболці. Волосся вона залишила розпущеним.

Як і чоловік, пізніше вона теж попірнала з маскою під блакитну синяву Французької Рив'єри.

Перша пара Франції гостро потребувала відпустки, оскільки останній рік видався для Макрона дуже неспокійним: тижні протестів, насильства і масових заворушень після того, як він без голосування проштовхнув спірні пенсійні форми через парламент і підвищив пенсійний вік на два роки, до 64 років.

Нині перед ним стало ще більше викликів після військового перевороту в Нігері та антифранцузьких повстань, а також після того, як він порекомендував французьким міністрам стримати апетити та проводити відпустки стримано, зважаючи на зростання суспільного невдоволення.

Минулого тижня Макрон вичитав свого начальника розвідки за його нездатність передбачити переворот у Нігері, стверджуючи, що директор французької служби зовнішньої розвідки Бернар Емі мав передбачити повалення президента Базума заколотниками 26 липня. Однак керівник Головного управління зовнішньої безпеки (DGSE) відповів, що раніше цього року він випустив попередження, яке уряд проігнорував.

За словами аналітиків, переворот у Нігері є серйозною невдачею для Макрона, порушуючи питання про військову присутність Франції в країні та ширшу стратегію в Африці.

Не додало президентському подружжю балів і відвідування концерту Елтона Джона в розпал протестів у країні.

Раніше Фокус писав, що Бріжит Макрон востаннє з'являлася на публіці, коли відвідала похорон акторки і співачки Джейн Біркін 24 липня.