Поганий запах гір: влада Непалу зобов'яже альпіністів забирати свої екскременти з Евересту

За даними BBC, людські відходи стали серйозною проблемою на Евересті через екстремальні температури, які не дають змоги їм повністю розкладатися.

Проблеми із забрудненням на Евересті змусили владу Непалу вжити рішучих заходів. Тепер альпіністи, які сходять на цю легендарну вершину, зобов'язані будуть самостійно прибирати за собою екскременти й повертати їх у базовий табір для подальшої утилізації. Про це повідомляє "Бі-Бі-Сі" з посиланням на Інгму Шерпу, голову сільського муніципалітету Пасанг Лхаму.

Шерпа висловив стурбованість запахом, що виходить від гір. Він зазначив, що людські відходи стали серйозною проблемою на Евересті через екстремальні температури, які не дають змоги їм повністю розкладатися.

Згідно з новими правилами, альпіністи будуть зобов'язані купувати в базовому таборі спеціальні пакети для збору відходів, які повинні будуть повернути після повернення. Ці пакети містять хімічні речовини та порошки, завдяки яким екскременти тверднуть і зменшують їхній запах.

На Евересті альпіністи проводять більшу частину часу в базовому таборі, де встановлюються тимчасові туалети. Однак, коли вони починають свій підйом, їм доводиться йти в туалет на відкритому повітрі. Не багато альпіністів повертають свої екскременти в біорозкладних пакетах.

За словами Стефана Кека, міжнародного гірського гіда, Південний Кол на Евересті набув сумної репутації "відкритого туалету". У цій вітряній місцевості людські відходи залишаються видимими, що створює серйозні проблеми з гігієною і збереженням екосистеми.

Для розв'язання цієї проблеми організація Sagarmatha Pollution Control Committee (SPCC) закуповує спеціальні мішки для збору екскрементів, щоб забезпечити чистоту на горі. Ці мішки будуть видані альпіністам і супроводжувальному персоналу, щоб зробити сходження на Еверест більш екологічно безпечним.

Це нововведення підтримується міжнародними та місцевими альпіністськими організаціями, які сподіваються на успіх пілотного проєкту на Евересті та його подальше поширення на інші гірські вершини. Влада Непалу також обіцяє ретельно контролювати дотримання цього правила, щоб підтримувати чистоту і зберегти унікальну природу Евересту для майбутніх поколінь.

Нагадаємо, дворічний Картер Даллас і його батьки з міста Глазго здійснили сходження на Еверест під час річної подорожі Азією. Хлопчик став наймолодшим альпіністом, який підкорив таку висоту.

Раніше повідомлялося, що ветеран армії Великої Британії втратив ноги в Афганістані, але це не завадило йому піднятися на вершину Евересту висотою майже 9 кілометрів.