"Сюрприз" через 60 років: пенсіонерка ледь не вбила коханого через листівку від колишньої

Потерпілий отримав серйозні травми: відкриті рани на обох руках та животі, а також укуси і забої. Однак він уже все пробачив й навіть намагається звільнити свою кохану із в'язниці.

71-річна Берта Ялтер з Північного Маямі-Біч (штат Флорида, США) постала перед законом за спробу вбивства свого чоловіка, з яким прожила у щасливому шлюбі 52 роки. Це сталося через листівку, надіслану чоловікові його колишньою з Туреччини. Детальніше про цю історію написало видання Independent.

Згідно зі звітом про арешт, Ялтер намагалася задушити свого коханого подушкою, коли дізналась, що він отримав листівку від жінки, з якою зустрічався близько 60 років тому.

Потерпілий отримав серйозні травми: відкриті рани на обох руках і животі, укуси та забої.

Адвокат жінки заявив репортерам, що пара пенсіонерів дуже сильно посварилася, але його клієнтка не мала наміру вбивати чоловіка.

"Це пара прожила у шлюбі майже 52 роки. Поліція вкрай перебільшила звинувачення у цій справі. Чоловік клієнтки запевняє, що з ним все гаразд. Він шкодує про сварку", – сказав законний представник й зауважив, що потерпілого госпіталізували тільки тому, що правоохоронці наполягли на цьому.

Чоловік наразі лікується і навіть намагається звільнити свою дружину з в'язниці. Попри свої попередні свідчення, він почав заперечувати спробу удушення й стверджує, що з ним "усе гаразд".

71-річна Берта Ялтер з Північного Маямі-Біч мало не задушила свого чоловіка Фото: Independent

Своєю чергою, у поліції стверджують, що є відеозапис інциденту. Його буде використано як доказ для з’ясування, що насправді сталося того трагічного дня.

"Обвинувачена також зізналася, що мочилася на нього. Отже, якщо ви подивитеся на сукупність обставин, то це схоже на щось більше, ніж домашнє насильство", – запевнив державний прокурор.

Невідомо, чи Берта досі перебуває у в'язниці, але суд постановив, щоб вона трималась якомога далі від свого благовірного навіть після звільнення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 23-річну Еліс Вуд, яка звинувачується у вбивстві свого 24-річного хлопця Раяна Вотсона. Як стверджує суд, жінка збила коханого після того, як помітила його в компанії незнайомої дівчини на благодійній вечірці.

Крім того, екоактивістка Ліза Вілсон з Лондона шість років перебувала у стосунках з поліцейським під прикриттям Марком Стоуном (це його вигадане ім'я), поки не дізналася жахливу правду. Момент істини настав після того, як британка перевірила паспорт свого коханого і побачила інше ім’я.