"Прокинулась з ведмедем": звір пробрався у дім жінки через отвір для собак (відео)

Господиня вважає, що причиною візиту незваного гостя стала годівничка для птахів, залишена на вулиці.

Американка Емі Холт з Норт-Бенда (Вашингтон, США) стала свідком незвичайної події: великий ведмідь намагався проникнути до її будинку через дверцята для собак. Інцидент стався у середу, 7 лютого, близько 22:00. Жінка помітила звіра на своєму задньому ґанку завдяки камері відеоспостереження. Про це пише видання New York Post.

"Відео дуже цікаве, але водночас змушує мене трохи хвилюватися через те, що я прокидаюся у ліжку з ведмедем поруч", – розповіла Холт в інтерв'ю місцевому телеканалу.

На опублікованому записі можна побачити, як ведмідь залазить на огорожу, обнюхує все довкола, а потім спускається на ґанок. Звір уважно дивиться у вікно, підходить до задніх дверей та кілька разів просовує морду і лапи крізь дверцята для собак, намагаючись їх відчинити.

За словами пані Холт, її два великі пси жодним чином не відреагували, хоча незваний гість наробив чимало шуму.

"Ми продовжували кричати на нього та шуміти, але, здається, це його не дуже бентежило", – сказала жінка, зазначивши, що після кількох спроб проникнути всередину звір таки пішов геть у темряву.

Господиня вважає, що причиною його візиту стала годівничка для птахів, залишена на вулиці. Вона закликала сусідів прибирати їжу та сміття, аби більше не приваблювати диких звірів.

"У минулому ведмеді потрапляли в об'єктиви наших камер спостереження, але ніколи не завдавали нам клопоту. Зазвичай заносимо годівнички на ніч, щоб не спокушати їх, а сміття зберігаємо в гаражі під замком. Якщо ведмедям не буде чого їсти, вони підуть геть. Ми не хочемо, щоб їх доводилося відстрілювати", – наголосила американка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про лижника Тао Фенга, який спускався з однієї з трас на гірськолижному курорті Хевенлі поблизу озера Тахо, що в американській Каліфорнії, й мало не врізався у чорного ведмедя.

Крім того, ми розповідали, що в Амурській області РФ бродять напівсонні ведмеді, які готові вже впасти в сплячку, але аномально високі температури не дають їм змоги цього зробити. Російських вчені не могли зрозуміти, що з ними відбувається.