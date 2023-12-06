Напівсонні ведмеді бродять Сибіром і не можуть впасти в сплячку: що відбувається (фото)
Тварини накопичили достатньо жиру і готові вже заснути, але їм заважають це зробити аномальні умови навколишнього середовища.
Згідно з повідомленнями російських учених, в Амурській області РФ бродять напівсонні ведмеді, які готові вже впасти в сплячку, але аномально високі температури не дають їм змоги цього зробити, пише Live Science.
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Ведмеді в Сибіру вже накопичили достатньо жиру для того, щоб залізти до своїх барлогів і перечекати зиму в "сплячому режимі", але надто тепла погода заважає їм це зробити. Хоча ці тварини вже місяць тому мали б відправитися в сплячку. Здебільшого ведмеді це роблять наприкінці жовтня. Цікаво, що продовжують блукати територією Амурської області тільки самці, а самки з ведмежатами вирушали до своїх барлогів "строго за графіком".
Ведмеді зазвичай проводять зиму уві сні в своїх барлогах, а навесні виходять назовні, коли у них з'являється можливість знайти їжу. На відміну від інших тварин, які впадають у сплячку, ведмеді самі вирішують, коли переходити в "сплячий режим" на основі різних природних сигналів, як-от наявність їжі та температура повітря. Восени цього року в Амурській області, яка межує з Китаєм, спостерігалися аномально високі температури і це може бути причиною того, що ведмеді все ще бродять біля своїх барлогів.
За словами Ойвінда Тойєна з Університету штату Аляска, США, окрім аномально високої температури ведмедям може заважати волога в їхніх барлогах. Висока температура у вологих снігових умовах може призвести до того, що тала вода потрапить у барлоги, і ведмедям буде незручно там залишатися.
Проблеми з часом сплячки, мабуть, більше впливають на самців, ніж на самок і дитинчат. За словами вченого, ведмежата більш сприйнятливі до низьких температур, ніж дорослі, оскільки їхні тіла зберігають менше енергії і швидше втрачають тепло. У них також вищий базовий метаболізм, ніж у дорослих, як у літні місяці, так і в місяці сплячки, тому дрібнішим ведмежатам доводиться бути особливо обережними, щоб не витрачати зайву енергію перед сплячкою.
Дорослі ведмеді можуть підтримувати денну активність у перші зимові місяці, підвищуючи свій метаболізм, коли вони перебувають у русі, а потім знову сповільнюючи його, коли вони відпочивають, каже Тойен. Тож, напівсонні ведмеді, можливо, вже спровокували фізіологічний перехід у стан сплячки і, таким чином мають пригнічений метаболізм.
За словами Тойєна, ведмеді на Алясці також можуть бродити напівсонними через високі температури. Наприклад, учені вже бачили таких ведмедів, які гуляють посеред зими в прибережних районах. Але у ведмедів тут є можливість добувати їжу в цю пору року.
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