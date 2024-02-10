"Вежі більше немає": радіостанція припинила мовлення після крадіжки 61-метрової вишки (відео)

Менеджер станції розповів, що злодії обікрали також сусідню будівлю, забравши все обладнання. Він подав заяву в поліцію, але інформації, необхідної для проведення повноцінного розслідування, не вистачає.

У США радіостанція з міста Джаспер, штат Алабама, була змушена припинити своє мовлення після того, як злодії вкрали 200-футову (61 метр) радіовежу та інше обладнання. Про це пише NBS News.

Радіостанція WJLX відправила бригаду ландшафтних дизайнерів у п'ятницю вранці, 9 лютого, на місце весняного прибирання, яка виявила, що 200-футова радіовежа зникла. Коли один із членів бригади зателефонував головному менеджеру станції, щоб повідомити новину, той був здивований.

"Коли він приїхав, він зателефонував мені й сказав: "Вежі більше немає". Я запитав, що значить, вежі більше немає? Ви впевнені, що перебуваєте в правильному місці? Він сказав, що вежі більше немає. Всюди дроти, а її немає", — розповів Бретт Елмор, менеджер станції.

Видання зазначає, що вкрали не тільки радіовежу. Злодії "обчистили" і сусідню будівлю. Вони вкрали все обладнання, включно з АМ-передавачем. Елмор подав заяву в поліцію.

"Учора відбулася зустріч між власником і нашими слідчими з цього питання. Наразі нам усе ще не вистачає інформації, яка необхідна для проведення повноцінного розслідування", — сказав мер Джаспера Девід О'Мері в четвер, 8 лютого.

Будівлю поруч теж обікрали Фото: FOX News

WJLX повідомила Федеральну комісію зі зв'язку про те, що її AM-станція припинила своє мовлення. Станція сподівалася поки що продовжити трансляцію своїх програм через FM-радіо.

"Ми запросили тимчасовий дозвіл на те, щоб залишити FM-транслятор увімкненим, поки ми не повернемо AM в ефір. Але, на жаль, сьогодні вранці мені повідомили, що ФКЗ відхилила наше прохання про продовження мовлення в FM-діапазоні, тож, по суті, ми збираємося вимкнути передавач", — сказав Елмор у четвер.

Попри невдачі, Елмор вірить, що WJLX повернеться.

"На жаль, об'єкт не був застрахований. Ми невелика радіостанція, але ми повернемося і вийдемо в ефір так скоро, як тільки зможемо", — додав менеджер.

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