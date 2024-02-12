Знали не все: люди тільки зараз почали розуміти, що таке згущене молоко

Продукт може зберігатися роками без холодильника, якщо його не відкривати. Тому його зручно використовувати для приготування різних десертних страв.

У багатьох людей є баночка згущеного молока в шафі або її часто бачать на полицях супермаркетів, але чи знаєте ви, що це таке насправді? Ми не так вже й багато знаємо про їжу, яка потрапляє в наші шлунки. Про це пише Daily Star.

Люди часто проходять повз нього в магазинах і запасаються ним, коли готують десерти, але що змушує цей вершковий інгредієнт зберігатися так довго?

Якщо коротко, то згущене молоко — це коров'яче молоко, але з нього видалено близько 60% води. Найчастіше в нього додають цукор, і таким чином виходить підсолоджене згущене молоко. Воно зазвичай дуже густе і солодке. Якщо його помістити в банку, воно може зберігатися роками без холодильника, якщо його не відкривати. Тому його зручно використовувати для приготування різних десертних страв.

Під час його виготовлення чисте молоко освітлюється і стандартизується до певного співвідношення жиру та твердих нежирних частинок (ТНЖ), а потім нагрівається протягом кількох секунд. Це дає змогу знищити деякі мікроорганізми, зменшити відділення жиру, а також перешкоджає окисленню. З молока випаровується вода, а потім воно підсолоджується цукром. Саме він подовжує термін зберігання згущеного молока. Сахароза підвищує осмотичний тиск рідини, що перешкоджає росту мікроорганізмів. Потім продукт охолоджують і викликають кристалізацію лактози.

Ілюстративне фото Фото: Times food

Видання зазначає, що якщо вірити записам Марко Поло (венеціанський купець і мандрівник, який представив історію своєї подорожі Азією в знаменитій "Книзі про розмаїття світу"), то насправді цей продукт з'явився ще в тринадцятому столітті. У той час деякі народи вже вміли згущувати молоко.

Дослідник писав, що кожен чоловік ніс по 10 фунтів (4,5 кг) молочної пасти, а потім вони змішували її з водою. Вважається, що ці нотатки, ймовірно, розповідають про м'який татарський сир, який можна перетворити на напій, розбавивши його. Іншими словами, він став своєрідним кисломолочним концентратом.

Нині згущене молоко використовується в багатьох солодких рецептах, таких як пиріг із лаймом і карамельні цукерки. Деякі люди вживають його навіть одразу з банки. Водночас у деяких країнах Азії та Європи підсолоджене згущене молоко воліють додавати в чай. У деяких країнах його навіть використовують для ароматизації гарячої кави або кави з льодом.

Раніше Фокус повідомляв, що офіціант і шеф-кухар жорстоко покарали незадоволеного клієнта. Відвідувач елітного закладу 6 разів повертав своє замовлення, викликавши гнів працівника кухні.

Також стало відомо, що працівник круїзного лайнера показав, як персоналу живеться на "кораблях мрії". Аніматор на круїзному судні розповів про переваги та недоліки життя на судні. Він показав крихітні каюти і довгі коридори на кораблі, а також розповів про їжу і покупки, які не заборонені для персоналу.